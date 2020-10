Crece extorsión en casetas: ANTP

La extorsión en casetas de cobro se incrementó 60 por ciento, en el último año, reportó la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Leonardo Gómez, director general de la asociación que agrupa las áreas logísticas de empresas transnacionales, expresó que la preocupación primordial es que en estos retenes han violentado a los operadores de los camiones.

Explicó que hay casos en que son inconformidades sociales, pero hay otras en que son meramente extorsiones.

A los operadores de los camiones de carga les piden entre 50 y 250 pesos por dar acceso a sus unidades.

“Hay empresas que han evaluado cambiar las rutas por temor a que les hagan daño a sus operadores porque se han visto amenazados, algunos ya han sido golpeados”, agregó.

Lo anterior, sin contar el costo que deben de enfrentar, pues aunque en la caseta se suspendan operaciones, el lector electrónico o tag cobra el uso de la plaza, agregó.

Marco Frías, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), reveló que al día, los ingresos que dejan de captar las autopistas del país ascienden a 11.3 millones de pesos.

“El fenómeno cambió de ser sólo manifestaciones donde levantaban las plumas a ser una práctica de boteo o extorsión que causa terror a algunos usuarios de las autopistas”, agregó Frías.

Una problemática adicional es que las firmas no pueden deducir el impuesto del pago que hacen en efectivo porque no tienen cómo demostrar dicha erogación.

El director general de la ANTP dijo que se han reportado estos bloqueos en Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos, Tabasco y Estado de México.

“Con estas acciones se afecta la productividad del país, porque retrasa y vuelve más costoso operar. Así no se genera riqueza, no continúa la operación que da trabajo y no se reinvierte”, expuso.

Por Everardo Martínez