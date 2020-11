Para combatir la violencia contra las mujeres, debe haber presupuesto: Rosa Salazar

Lugo de las manifestaciones ocurridas el pasado miércoles 25 de noviembre en el que se recuerda como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, y que muchas mujeres salieron a protestar a las calles de todo el país, Rosa Salazar señaló que en México se han asesinado a más de dos mil 400 mujeres en los últimos siete meses, en el que se tendría que contemplar una cifra de subregistro.

Explicó que estas mujeres asesinadas, corresponden a muchas familias, niños y niñas que han quedado huérfanos, a comunidades completamente destrozadas, a más de 566 feminicidios y al aumento gradual de más del 3 por ciento en comparación con el año pasado.

"Estamos hablando de un crecimiento desproporcionado de la violencia y de una epidemia de violencia en méxico que no está reconocida, que no es solo un concepto político, abonando al asunto de la pandemia sanitaria", señaló Salazar.

La representante de Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC, indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hablaba de una pandemia de violencia, ONU Mujeres, incluso declaró que había una epidemia de violencia, y que los feminicidios eran parte de este proceso.

Aseguró que se está en un lugar donde no se reconoce que esta epidemia de violencia existe y como tal no se puede atacar un problema como este a menos que se identifique y se ataque.

Falta de presupuesto

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, Salazar destacó la importancia de saber el factor fundamental de un problema, en el que se sabe que el origen es la violencia estructural y que no hay -a pesar de los avances e intenciones- voluntad política, ya que no existe presupuesto mismo que no hay.

Dijo además que la manera en la que se observa que se tendría que operar una apreciación del problema, dimensionando desde la política pública, tiene que ver con la necesidad de aplicar a presupuestos.

Dijo además que ha habido procesos desde el año pasado, en el que las mujeres han salido a manifestarse y salen a las calles, es básicamente porque hay una desatención en materia de políticas públicas en relación a la garantía de los derechos de las mujeres que se ve reflejado en la posibilidad de garantizar la seguridad humana de los derechos economicos, ambientales, sociales culturales de las mujeres.

Escucha la entrevista completa aquí: