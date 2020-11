Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 20 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 20 de Noviembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este viernes.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este viernes, en la materia de Lenguaje aprenderás a valorar el rol social y cultural de los narradores tradicionales para el fortalecimiento de las lenguas originarias.

¿Sabías que la lengua Hñahñú se habla en varios estados de la República Mexicana? Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz.

Hablaremos sobre la importancia de las narraciones orales y de la forma en que estas apoyan la transmisión de las lenguas originarias.

¿Qué hacemos?

Te voy a contar la historia de cómo empecé a dar clases, pero antes de entrar en materia, que te parece si aprendemos a saludar en Hñahñú.

¡Ki hax äjuä! o ¡Ki hatzi! ¡Buenos días!

¡Ki de äjuä! o ¡Ki de! ¡Buenos tardes!

¿Te gi xatho? ¿Cómo estás?

¿Te gi pefi ? ¿Qué haces?

¡Jamadi! ¡Gracias!

Ahora, realicemos una divertida dinámica que nos ayudará a aprender otras palabras.

Cabeza. ñaxu

Estomago. mui

Te invito a que tengas a la mano tu lápiz y cuaderno para ir anotando algunas preguntas que haremos durante la clase, también usaremos el libro de español de quinto grado.

Aunque algunas culturas originarias comparten rasgos culturales, el pueblo Hñahñu cuenta con una identidad propia y con variantes dialectales que no se relacionan con otras lenguas.

Como te mencioné hace un momento, el día de hoy conoceremos la importancia que tienen las narraciones orales en el fortalecimiento de las lenguas originarias. Hablaremos de la identidad y la cultura tradicional del pueblo Hñahñú y veremos algunos ejemplos de este tipo de narraciones.

Los narradores transmiten conocimientos y valores de nuestras culturas. La tradición oral permite comunicar prácticas culturales mediante las narraciones, que nos ofrecen una visión del mundo y de los pueblos que las generan.

Por medio del lenguaje oral y escrito los contadores de las comunidades mantienen viva la lengua materna indígena, transmiten conocimientos, normas, valores sociales y culturales a las nuevas generaciones.

Para finalizar te invito a que escuchemos y veamos una narración escrita en lengua Hñahñu por una de mis alumnas.

Carolina Gallardo (Lengua Hñähñu, Hidalgo Valle de Mezquital)

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia Artes expresarás tu opinión sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con una presentación artística.

¿Qué hacemos?

¿Qué elementos se toman en cuenta para evaluar una obra de teatro?

Ya viste que el proceso es algo que se evalúa, ya que todos los caminos que recorres en tu vida educativa o fuera de ella, representan grandes aprendizajes y si eres consciente de ello puedes mejorar. Pero otra cosa que debes valorar en una obra de teatro es el resultado, es decir, lo que vio o no se vio el público.

La palabra Teatro en griego se dice theátron, y significa «lugar para contemplar o Mirador. Hay maestros de teatro que para evaluar usan la pregunta, ¿Qué vieron? Esta pregunta permite valorar independientemente de todo, lo que el público vio o no, lo que se logró o no mediante los elementos teatrales cómo la escenografía, el vestuario, la iluminación, etc.

Este cuestionamiento da lugar a un poco de objetividad en el momento de revisar lo que ocurrió en función. Observa el siguiente video.

Crítica constructiva de la puesta en escena

Observa el siguiente video testimonial sobre la experiencia de los participantes de una obra escolar.

Mi gran obra de teatro

El Reto de Hoy:

Observa y reflexiona este último video:

Revolución mexicana, una revolución popular

