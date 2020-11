Amenazas de Morena me hacen más fuerte y no me van a callar: Kenia López Rabadán

El pasado 18 de noviembre, senadores de Morena pidieron al presidente del Senado que remueva a la panista Kenia López Rabadán de la Presidencia de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta por presuntas conductas inadecuadas y diversas irregularidades.

En la misiva firmada por los senadores Néstora Salgado, Martha Lucía Micher, Miguel Ángel Navarro, se expone que han sido múltiples ocasiones que se han observado un comportamiento de la senadora panista alejado del Reglamento del Senado.

Sin embargo, la senadora panista ha asegurado que Morena está dejando ver su lado más oscuro y que la presentada es una carta que denota intolerancia debido a que al partido hegemónico del país no le gusta la oposición.

Fue durante una entrevista radiofónica con Salvador García Soto para el programa de noticias "A la una", que la legisladora desaseguró que ella seguirá exigiendo justicia, pues estas amenazas para destituirla no la van a silenciar.

Seguiré exigiendo justicia y si a Morena no le gusta deben acostumbrarse a que el Senado es plural como debe ser el país (...) No me van a callar y estas amenazas diciendo quitarme de la presidencia de Derechos Humanos me hacen más fuerte", enfatizó.