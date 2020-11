Sí hubo intervención diplomática para lograr acuerdo en caso Cienfuegos, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador reconoció que sí hubo una intervención diplomática de México para lograr un acuerdo y que la Fiscalía General de Estados Unidos desestimara los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos en ese país.



“Es un asunto importante para México en todo sentido, por eso se intervino, y si, lo que se mencionó en ese comunicado que hubo intervención diplomática, si la hubo, tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) con el fiscal (William Barr) y habló con el embajador Estados Unidos (Christopher Landau), se manda una nota (diplomática), sí hubo una intervención para lograr un acuerdo también pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política ni de nada”, explicó.



En la conferencia matutina, el mandatario federal señaló que el acuerdo de colaboración suscrito entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fue violado, por lo que se solicitó que el general Cienfuegos fuera juzgado en México.



“El secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos, se les expresó nuestra extrañeza, se hizo de manera diplomática, y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe haber confianza, y lo que externaron, por eso resolvieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México donde se juzgue al General en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes. Hay confianza en el gobierno de México, hay confianza en el canciller, hay confianza en la presidencia de la república, y hay confianza en la fiscalía de México, entonces hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio”, explicó.



“Es algo que teníamos la obligación de hacer, porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento, y yo quiero agradecer al gobierno Estados Unidos que supo en este caso escuchar nuestro planteamiento y rectificar, no significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regresé al fuego si no significa impunidad, significa que se inició una investigación, (...) la fiscalía abre una investigación con esos elementos, entonces la fiscalía de México va a iniciar todo un proceso de investigación, ¿qué va a suceder en el caso de que venga el jera Cienfuegos? eso lo va a terminar la fiscalía, en calidad de que viene, si va a ser detenido, si va a ser dejado en libertad, si va a estar sujeto a proceso de investigación, pero eso ya corresponde a la fiscalía”, precisó el presidente.

