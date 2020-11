Diputados federales de Morena traidores e ignorantes, lamenta Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez con base en datos del portal de la Secretaría de Hacienda confirmó que el recorte presupuestal federal 2021 para Jalisco asciende a 9 mil 200 millones de pesos.

“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da de reducción presupuestal es de 9 mil 226 millones de pesos menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los jaliscienses. Este es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco. Esta la realidad que no quieren ver, estos son los números con documentos de lo que ellos votaron que soportan nuestro dicho”.