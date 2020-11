Joe Biden tendrá que cambiar su política migratoria con México: Correa Cabrera

En el marco donde prácticamente está declarado Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, en el que las relaciones con México tendrán que ser de vital importancia, Guadalupe Correa Cabrera señaló que se ha criticado mucho por no reconocer el triunfo del candidato Demócrata por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que Biden ya tiene su plan o estrategia para comandar al país norteamericano, en el que va a tener que trabajar con México, porque él tienen que hacer su política migratoria pero no la va a poder cambiar fuera de su frontera, en el que va a frenar a al país muy posiblemente para que no lleguen los migrantes de centroamérica, y los migrantes más continentales en caravana, ya que las redes de tráfico en mano tientan a seguir operando.

Dijo además que la crisis económica llegan a los países más pobres, lo que logrará que la gente se regrese, además, agregó que Biden seguirá obligando a México a que cierre la frontera sur.

Aseguró que el candidato electo no solo tiene el tema migratorio y de manejo de fronteras como lo tenía Donald Trump sino que sugirió los lineamientos de algunas políticas de manera bilateral y cuales son sus prioridades cuando inicie su mandato.

"Biden tienen en el censo la politica energética", señaló Correa

Agenda energética de EU

Durante la entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, la doctora en Ciencias Políticas por The New School for Social Research, señaló que la agenda energética que tiene el presidente López Obrador están los hidrocarburos y en la de Biden están por aportar en energías más limpias y renovables, y no como lo usa México como lo son el gas y petróleo.

La también profesora asociada del departamento de asuntos publicos y estudios de seguridad en la Universidad de Texas en Río Grande Valley afirmó que México podría perder competitividad con el acuerdo que se firmó, el T-MEC, con esto de los mejores salarios y sindicatos, pero desincentivan la inversión en el sector maquinarias para el país mexicano.

