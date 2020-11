Presupuesto de Egresos golpea a las policías municipales

El Presupuesto de Egresos (PEF) 2021 fortalece instancias de seguridad como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa y Marina, principalmente para formar personal controlado por la Federación, en detrimento de las policías municipales, cuyo fondo para ayudar a su profesionalización queda en ceros tras el envío de estos recursos a la Guardia Nacional (GN).

La SSPC tiene proyectados 63 mil 441 millones de pesos, lo que significa un incremento de tres mil 290 mdp en comparación con lo recibido este año.

Los recursos adicionales prácticamente equivalen al presupuesto necesario para las labores de inteligencia para la seguridad nacional (dos mil 603 millones de pesos) a lo largo de 2021.

El aumento también va a la GN (que orgánicamente depende de la SSPC), que va a recibir 35 mil 671 millones de pesos, alrededor de seis mil 300 mdp que en 2020. El incremento servirá para pagar al personal actual y a los elementos que se sumen.

Para la Defensa se prevén 112 mil 557 mdp, lo que significa un aumento de 18 mil 500 mdp para continuar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y contratar 14 mil 400 policías militares, cuerpo que ha trasladado efectivos a la Guardia Nacional.

A la lista de dependencias ganadoras de recursos se suma Marina, que ejercerá 35 mil 476 mdp, seis mil 600 mdp adicionales para sufragar los gastos de la unidad de Policía Naval, también semillero de elementos para la GN.

En contraste, el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), que permitía subsidiar la capacitación de policías municipales, mejorar sus condiciones laborales, equiparlos y dotarlos de instalaciones no tendrá recursos asignados en 2021, porque los cuatro mil millones de pesos que le correspondían forman parte del aumento a la GN.

El argumento de los diputados de Morena para no destinar un solo peso a este programa es que el dinero era desviado.

“Eso era una caja chica y poco se hacía con lo que se entregaba. No ayudaban a los policías a cumplir, no les pagaban, no les compraban materiales ni los dotaban de insumos para ejercer sus funciones. Ahora que ya no se los van a poder robar, buscan argumentos para obtener recursos en materia de seguridad”, enfatizó la morenista Guillermina Alvarado.

La priista Noemí Guel Saldívar defendió el fondo y consideró equivocado desaparecerlo: “Se han registrado 63 mil 792 homicidios; en promedio, cada día son asesinadas 97 personas, y a pesar de la alta incidencia delictiva, desaparecen el subsidio”.

Por Nayeli Cortés e Iván E. Saldaña