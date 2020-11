Con cambios, aprueban diputados en comisión el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 fue aprobado este martes por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con modificaciones a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente recortes a los órganos autónomos y aumentos en los programas sociales.

Con 34 votos a favor de Morena y aliados, 15 en contra del PAN, PRI, PRD y MC; y cero abstenciones, la Comisión aprobó hacer reasignaciones en el presupuesto por un total de 2 mil 407 millones 400 mil pesos.

Los integrantes de la Comisión acordaron presentar las reservas en la discusión ante el Pleno de la Cámara, con lo que se agilizó la aprobación del dictamen, durando 3 horas 35 minutos.

“La política económica que promueve el Ejecutivo federal se apoya en una política de gasto que es defender, incrementar la inversión pública, desarrollar la política social, mantener el equilibrio de finanzas, evitar la crisis de deuda y hacerle frente al parón económico que generó la pandemia (del COVID-19)”, dijo Pablo Gómez, vicecoordinador del grupo Morena.

Fernando Galindo, diputado del PRI, acusó que el dictamen contiene un presupuesto “que se venda los ojos ante la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país; un presupuesto que no garantiza los recursos necesarios para atender la contingencia sanitaria; y un presupuesto que no especifica ni deja claramente establecido los recursos para la compra de la vacuna el próximo año. No hay ninguna partida en el presupuesto para la compra de la vacuna”.

“Las modificaciones que se proponen al proyecto original del Ejecutivo son marginales, pero claramente tienen un solo objetivo: mermar la capacidad de los organismos autónomos, principalmente del poder Judicial y del INE”, señaló.

En tanto, la morenista María Esther Mejía defendió que el Paquete Económico 2021 fue elaborado bajo tres objetivos: ampliar y fortalecer las capacidades las capacidades del sistema de salud, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y reforzar la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país.

Sin embargo, el priista Enrique Ochoa cuestionó que en PEF 2021 no se ve el destino de los 33 mil millones de pesos que Morena impulsó quitar al Fondo de Salud para el Bienestar mediante una reforma aprobada por el Congreso.

“¿Dónde están los 33 mil millones de pesos? No están en el sector salud y no están en el rubro del Sistema Nacional de Vacunación”, dijo.

Por su parte, la diputada Marica Carmen Cabrera Lagunas del PES reconoció que, “efectivamente, este presupuesto no es como nosotros quisiéramos que fuera. Estamos en crisis económica, en una crisis sanitaria terrible y no hay más dinero y tenemos que ser eficientes, y tenemos que destinar cada peso que hay en el PEF a lo más prioritario”.

De la oposición, la panista Sonia Rocha reprochó que la Cámara de Diputados convocara a parlamentos abiertos sobre el PEF 2021, pero en el dictamen no se tomó en cuenta ninguna propuesta, como no desaparecer el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Se tuvo parlamentos abierto, efectivamente; se tuvo opiniones de comisiones; en el dictamen también vemos exhortos, iniciativas de congresos locales…pero es lamentable el que solamente se tuvo el tiempo de escucharlos, poco, pero se tuvo, pero al final no hubo ningún cambio de lo que ellos dijeron”, señaló.

Rasuran a autónomos

Entre las reasignaciones, se disminuyó al Poder Judicial (Suprema Corte, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura) un total de 1 mil 130 millones de pesos.

Otro de los órganos autónomos más afectados fue el Instituto Nacional Electoral (INE), pues lejos de aumentarle los 1 mil 449 millones de pesos que costará la consulta popular para sobre juicio a expresidentes le pasaron “tijera” a su presupuesto.

En total, al INE le recortaron 870 millones de pesos quedar en 26 mil 819 millones 801 mil 594 pesos, monto con el que operará todo el año, celebrará las elecciones intermedias –las más grandes en la historia del país- y la consulta popular.

“Como siguen con sus políticas de burocracias doradas, de dispendios y de gastadera en lo que no deben pues seguimos autorizándoles un poco menos de lo que nos piden cada año. Pero ustedes también lo hacían (risas), así era, siempre era así, yo no sé ahora qué lloran, parecen consejeros del INE, empleados de Córdova. Me da mucha risa por lo ridículo que son, francamente”, dijo Pablo Gómez burlándose de los diputados de oposición.

De forma contraria, los legisladores avalaron modificar el presupuesto para aumentar mil 754 millones 351 mil 211 pesos a la Secretaría del Bienestar para sumar recursos al Programa de Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad. También sumaron 400 millones de pesos a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés