Nayarit libera orden de aprehensión contra el exgobernador Sandoval Castañeda

La Fiscalía General del Estado de Nayarit atendió la orden de aprehensión que giró un juez de control en contra del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda; sin embargo no se ha logrado su captura debido a que se encuentra en calidad de no localizado y por ello se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicité una ficha roja para que la Interpol inicie su búsqueda en el mundo.

Por la mañana de este viernes 13 de noviembre, la Fiscalía General del Estado citó a una conferencia de prensa que posteriormente canceló, pero surgió ésta información de manera extraoficial.

Los presuntos delitos que se le persiguen son enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, entre otros.

Según la FGE Nayarit, tiene abiertas 16 carpetas de investigación que en contra del Roberto Sandoval: 1 por enriquecimiento ilícito, 2 por peculado y ejercicio indebido de funciones, 2 por delito electoral, 1 por cohecho, 8 por extorsión y/o despojo de inmuebles, 1 por amenazas y 1 por falsificación de documentos,

Y desde 2018 están asegurados 11 inmuebles, de ellos 7 en el municipio de Tepic, 3 en Aután, municipio de San Blas y 1 en Zapopan, en el estado de Jalisco, todo con valor de 178 millones de pesos; además de 342 animales, entre vacas y caballos, con valor de 10 millones de pesos; entre los bienes se encuenta el famoso rancho “El Sueño”, el edificio fundación RIE, y el rancho La Cantera, en el que se hallaron las caballerizas de lujo conocidas como Los Tres.

Esta noticia ocurre semanas después de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien se le relaciona junto con Veytia, por presuntamente ofrecer protección y ser parte de una serie de sobornos, a favor de la célula criminal comandada por el H2, Francisco Patrón Sánchez, operador de los Beltrán Leyva en Nayarit.

Además de que Roberto Sandoval confirmó al periodista Daniel Lizárraga, que en 2019 se reunió en Guatemala con agentes de la DEA para ofrecer información sobre las actividades de su ex fiscal; aunque ahora después de la publicación el exmandatario, la negó.

Tras su salida del gobierno estatal el 19 de septiembre de 2019, iniciaron una serie de denuncias, principalmente por enriquecimiento ilícito promovido por la Promotora de la Comisión de la Verdad, hace 3 años le da seguimiento a denuncias de ciudadanos y de interés público, sobre despojos tortura extorsión enriquecimiento ilícito peculado y demás delitos en contra del ex gobernador.

Cabe recordar que en mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al ex gobernador en la lista negra criminal por sus presuntos nexos con organizaciones criminales mexicanas.

“Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG”; y tras ello el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lo declaró, a través de sus redes sociales, persona non grata para aquel país.

Ante esta noticia, el vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, afirmó que esta orden de aprehensión surgió a partir de la detención de Salvador Cienfuegos, además de que la visita reciente al estado, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pudo ser detonante para estás actuaciones, y consideró que el tema se convirtió en un asunto de Estado, por los vínculos que se generaron entre el exsecretario de defensa nacional y los ex funcionarios Nayarit, qué provocaron distintos abusos al Estado de derecho.

Por: Karina Cancino