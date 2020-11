Mujeres están listas para gobernar, asegura Indira Vizcaino ante paridad de género en elecciones 2021

Después de que el Senado de la República y el PAN impugnaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual obliga a los partidos postular a siete mujeres para las 15 gubernaturas, la diputada federal con licencia, Indira Vizcaino indicó que las mujeres están listas para ocupar el cargo.

En entrevista con Jesús Marín Mendoza, explicó que si los partidos se niegan a poner a una mujer en la boleta electoral, es porque no han "volteado" a ver los perfiles femeninos que tienen dentro de sus grupos políticos.

Destacó que si los partidos no se han dado cuenta de los perfiles femeninos es porque hasta el momento no les han dado la oportunidad de demostrar sus capacidades.

Si ahorita piensan que no hay perfiles, que no tienen la capacidad, no es si no porque no les han dado la oportunidad, por eso es tan importante este acuerdo del INE, porque lo que va a obligar es que los partidos posicionen mujeres, porque estoy segura que sin este acuerdo los partidos habrían posicionado menos de siete candidatas en este próximo proceso.