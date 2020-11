Asesinan a alcaldesa en Veracruz

La presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, denunció violencia política de género desde que asumió el cargo para dirigir la administración municipal.

Apenas el pasado sábado 7 de noviembre, en una reunión con alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentó que se sentía amenazada y que temía por su vida.

A principios de este año, solicitó un juicio político contra el síndico Julio César Sosa Villalbazo, por su presunta participación en la toma del Palacio Municipal, durante más de un mes, ante el presunto despido injustificado de tres trabajadoras.

El pasado 4 de noviembre, fueron detenidos la extesorera María Eugenia “N” y el director de Obras Públicas, Carlos “N”, por presuntos actos de corrupción; ambos fueron liberados, tras pagar una fianza.

Además, se había girado una orden de aprehensión contra Fernando Hernández Terán, ex presidente del DIF en Jamapa y esposo de la alcaldesa, quien se encuentra prófugo.

Ríos Delfín fue secuestrada por un grupo armado y hallada sin vida en un camino del poblado Ixcoalco, en Medellín de Bravo, a 10 kilómetros de Jamapa.

Myriam Lagunes, su compañera de partido, la recuerda como una persona participativa y humilde que apoyaba acciones en defensa de los derechos de las mujeres y para la erradicación de la violencia de género.

“Mucho tiempo nos dijo que la estaban acosando, que había pedido apoyo al gobierno. De hecho, por ley, el mismo Estado está obligado a brindarle medidas de protección”, señaló la secretaria de Igualdad de Género del PRD de Veracruz.

Su esposo, Fernando Hernández publicó un mensaje de despedida en Facebook: “te amo Florisel y te lo juro que hubiera muerto contigo pero no hubiéramos ido solo. Ahora lo seguro que me buscarán a mí. No se preocupen que yo mismo llegaré”.

Por Juan David Castilla Arcos