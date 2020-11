“Sin señas particulares” gana el ojo en el FICM

El filme “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez ganó el Ojo a Largometraje Mexicano, el Ojito a Mejor Actriz para Mercedes Hernández y el premio del Público, en la ceremonia de clausura de la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia, que este año al contar con una versión híbrida tuvo más de 60 mil espectadores.

Para la actriz, las cientos de mujeres que buscan a sus hijos son un ejemplo de valentía y resistencia, por lo que se suman con este proyecto a su lucha por justicia para que sean escuchadas.

Como toda la edición, la ceremonia de clausura fue diferente a la de otros años, sencilla, breve y sólo con un par de ganadores presentes en la sala de cine, por lo que los creadores del FICM, Daniela Michel, Alejandro Ramírez y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, agradecieron a los cineastas, su equipo y público por asistir a las salas en condiciones tan complejas.

“Queremos abiertos los teatros, cines, los auditorios, conciertos, no por un capricho, no por un negocio, sino porque la cultura es esencial para la mejora de la calidad de vida de la gente. No me cansaré de repetirlo, no es una cuestión un gobierno o de dos, es algo que venimos arrastrando de tiempo atrás, tenemos que parar los recortes a la cultura, lograr mejores presupuesto y para eso necesitamos que nuestros trabajos se vean”, dijo Cárdenas Batel durante la ceremonia.