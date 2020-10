Mario Delgado gastó 150 veces más que yo en busca de la presidencia de Morena: Muñoz Ledo

Con honestidad y decencia en las acciones del partido, así se promulgó Porfirio Muñoz Ledo el pasado 8 de septiembre al registrarse ante el INE como candidato para ser el próximo dirigente de Morena.

Exactamente un mes después de su declaración formal como candidato para presidir el partido al frente de la 4T, ahora el diputado se define como el vencedor oficial de esta contienda.

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el Noticiero Matutino en El Heraldo Radio, que el legislador aseveró su firmeza para estar a la cabeza de Morena, pues considera que él es el más conocido y que si algo tiene es la capacidad y el conocimiento necesario para dirigir un partido.

En este sentido, el candidato a la dirigencia nacional de Morena enfatizó en su seguridad para tomar con fuerza la batuta del partido que encabeza la Cuarta Transformación, por lo que confía en su capacidad y no necesita hacer campaña o giras por las entidades para promover su plan para el partido.

Fue durante su conversación con El Heraldo Media Group que Muñoz Ledo se expresó referente a la campaña de su principal oponente –de acuerdo a las encuestas previas–, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado.

No es mala persona pero hay intereses políticos diferentes, se gastó 150 veces más que yo, pues no use más que propaganda digital, esto va a hacer el primer partido digital en la historia (...) Jugamos con la innovación y tecnología nos salió muy bien”, puntualizó.