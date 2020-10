Concierto de la Trakalosa y Edwin Luna en la Arena CDMX será cancelado por la pandemia

El concierto de la Banda Trakalosa de Monterrey y Edwin Luna, que se tenía contemplado para el 16 de octubre en la Arena Ciudad de México, no se va a llevar a cabo.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aún no es tiempo de realizarlo, pero ya revisan esquemas para que estos eventos vuelvan, incluso con burbujas.

"Todavía no, ya nos comunicamos con ellos. No se va a realizar, todavía no es posible y estamos en una mesa de trabajo con los distintos promotores culturales privados, que veamos de qué manera si es factible desarrollar algunos de este tipo de conciertos con menos asistentes, con burbujas que se han hecho en otros lugares del mundo. Estamos trabajando en ello, todavía no es viable", explicó en videoconferencia con los medios de comunicación.

Los organizadores del evento habían anunciado que implementarían medidas sanitarias, entre ellas el aforo de 30 por ciento.