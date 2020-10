Vacunas contra el Covid-19 llegarán hasta 2021; no alcanzará para todos

Juan Ramón de la Fuente, quien ha sido psiquiatra y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en dos periodos, y hoy es embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), en el que hay una preocupación en la agenda del país en el ámbito multilateral en el mundo por una cuestión de ensimismamiento que hay en los gobiernos.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de Multiplataformas de El Heraldo de México, Isaías Robles, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con el tambien secretario de Salud sobre la agenda de México, sobre el tema de las vacunas contra el Covid-19 en México.

Participación de México en Naciones Unidas

El actual embajador de México ante las Naciones Unidas, señaló que en estos casi dos años, en el ámbito de Naciones Unidas, la presencia de México ha ganado muchos espacios porque ese fue el objetivo y el propósito desde el inicio de esta gestión gubernamental en el ámbito de las naciones unidas que es el que me toca de manera directa.

"Hemos ido ganando todas las elecciones en las que hemos participado, y eso significa que estamos presentes en las juntas directivas de muchos organismo, lo mismo ONU Mujeres, que UNICE, UNOPS", explicó el experto.

Dijo además que todos los que han propuesto para cargos han sido electos, algunas no han sido fáciles, pero las propuestas se han ganado, y afirmó que las más significativas han sido las del Consejo de Seguridad, la más amplia votación en la historia, más que las otras cuatro naciones.

"India, Noruega, Irlanda, y Kenia, y México fue el que más votos obtuvo, simultáneamente los eligieron para el consejo, y nos invitaron para el consejo de derechos humanos, espero que ganemos también, y así México va a tener representación en los tres consejos más importantes de la ONU", señaló

Estos son el de Seguridad, Económico y Social y el de Derechos Humanos, por lo que si ganan, tendrán los votos necesarios, y en la mayoría de organismos de Naciones Unidas, reflejando el papel de México.

Afirmó que el panorama es complejo, de múltiples pistas en el que México está en el mundo del multilateralismo y eso es bueno para el país, porque es mejor estar en las mesas donde se toman las decisiones que no estar en ellas, en donde únicamente se tienen que acatar .

Aportaciones de México en la ONU

De la Fuente señaló que el país ha tenido grandes aportaciones en la ONU en 75 años, en materia de la paz y seguridad, que es la principal tarea de la ONU, mismo que se ha evitado una tercera guerra mundial, destacando el caso de Armenia y Azerbaiyán, y ahora, el papel de México en el consejo de seguridad, impulsan que le vendría bien al Consejo de Seguridad un cambio, porque es muy reactivo, y piensan que esa dinámica tiene que cambiar y ser más preventivo.

"Necesitamos insistir en un tema que es de México desde hace 75 años, que es que el derecho de veto de quienes ganaron la guerra, hace 75 años" afirmó.

Indicó que el mundo ya había cambiado, y que el derecho de veto no se use más que en ciertas circunstancias, aunque estuvieran de acuerdo en ello no va a ocurrir, pero si se plantea como se hace con Francia, retomando una iniciativa francomexicana de hace unos años, para que el veto pueda estar acotado a ciertas circunstancias, hay una viabilidad, eso es agenda de México.

Otro tema que explicó, es el de derechos humanos, sobre todo en el caso de desapariciones forzadas, que sintieran agravados sus derechos, pudiera hacer una queja, y esto debiera ser atendido por Naciones Unidas, tema que llevaba muchos años y se le da una perspectiva distinta.

Afirmó que el equipo jurídico es muy fuerte en competencia, que encabeza Pablo Arrocha, y le están dando perspectiva jurídica para no quedarse en el análisis político permitiendo reconstruir un poco del tejido con el grupo de América Latina y El Caribe.

Recordó que hace poco en el Grupo de Lima, la polarización que había, la dinámica era tan complicada y poco afortunada en que entró la OEA y cómo en la ONU no hemos caído en eso, al contrario, encontrar en los acuerdos multilaterales la posibilidad de que se construyan acuerdos aún en medio de temas tan sensibles como es el caso Venezuela y han podido ir avanzando, reflejando en la presidencia protempore en Celac.

¿Cuál es el panorama mundial?

El exrector de la UNAM, señaló que la pandemia puso al desnudo el tipo de modelo de desarrollo que se traía, dejando a la intemperie.

"Un modelo de desarrollo que habíamos planteado, quizá no tan cruentamente, pero hemos hablado de la desigualdad, de la mala distribución de la riqueza, de los valores que se subordinan a los mercados".

Al respecto, dijo que en la UNAM su gran lucha y batalla fue no dejar que la educación superior se subordinara a los principios de lucro mayor y de los mercados, siendo una gran contienda desde el punto de vista ideológico, además, afirmó que venían de la crisis de Lehman Brothers en el que puso de manifiesto que el modelo estaba mal, sumado a que con la pandemia "se queda al desnudo y hoy no hay manera de negarlo"

Los pone en un problema

Señaló que tenían la opción de resurgir por un lado los nacionalismos que dicen en la que se puede fortalecer la economía, el poderío, la hegemonía, y por otro lado, la necesidad de buscar elementos multilaterales para tratar de encontrar una mejor colaboración con principios solidarios y esa es la lucha que se está dando.

Nacionalismo vs el Multilateralismo

Ejemplificó la lucha y la carrera desbocada por la vacuna, en el que no pueden ser la salida, sino un instrumento de poder económico y político muy poderoso, por ello, destacó el fortalecimiento de la ONU y a la OMS.

¿Nacionalismos son amenaza?

Afirmó que los nacionalismos son una amenaza, además, el problema es que si alguien cree que los problemas globales pueden resolverse con soluciones nacionales, no está entendiendo a la complejidad.

"Tenemos la razón porque ante los problemas globales las únicas soluciones posibles son las soluciones globales, y dónde construyes soluciones globales, en el mundo multilateral, no en las instancias nacionales", afirmó.



Por ello, afirmó que hay esta pugna y los embates vienen una y otra vez, por otra parte, señaló que la guerra comercial con China nos mete en esa polaridad, lo que estamos viendo con mucha frecuencia es que se vetan y eso paraliza al máximo órgano de la ONU, entonces la ONU tiene que mejorar.

Aseveró que hoy es una amenaza global el cambio climático, o una pandemia, o los migrantes, o el tema de los derechos humanos. Han surgido otros problemas que requieren de la ONU y esquemas multilaterales y que en el fondo el concepto mismo de paz y seguridad ha tenido que expandirse, además de que no se limita exclusivamente a las confrontaciones bélicas.

"Yo sostengo que una pandemia es un tema de seguridad global", precisó.

Dijo además que la tecnología que es otro fenómeno nuevo ya que es global para el desarrollo y si se quieres ver con una connotación distinta puede ser también un problema de seguridad porque la ciberseguridad es una amenaza real que no existía.

