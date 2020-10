Mujer marcha para exigir aparición de su hijo; horas después, es localizado muerto 

Ángel salió de fiesta el pasado 27 de septiembre en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, y, después de eso, no se supo más de él, durante diez días.

Su madre Rosa Aurora Carrasquedo encabezó una marcha este miércoles, junto con familiares y amigos, para exigir la aparición con vida del joven de 15 años.

Unas horas después, la señora confirmó en su cuenta de Facebook que Ángel Ricardo Carrasquedo Gómez había sido localizado sin vida.

La mujer escribió las últimas líneas dedicadas a su hijo, donde agradece la oportunidad de tener un lugar donde llorar y un cuerpo para abrazarlo.

“Dios te prestó conmigo 15 años y hoy Dios decide que vayas a su lado, le doy gracias por tu vida, por tus risas, tus juegos, por todo. Dios Padre hoy te entrego a mi hijo recíbelo ábrele las puertas de tu casa, no dejes que pase mas fríos, no dejes que pase hambre, a tu lado ya no sufrirá, a tu lado el ya es feliz”, se lee en la publicación.

Doña Rosa también dio las gracias a las personas que la acompañaron en la manifestación y el recorrido de la avenida Zaragoza hasta Palacio Municipal de Coatzacoalcos.

“Mi niño perdóname por no haber llegado a tiempo para rescatarte, perdóname por no haberte amado más, perdóname. Te amo mi niño. Gracias a todos los que hoy me acompañaron a la marcha. Mi niño ya está conmigo. No olviden su sonrisa”, expresa.

Antes de estas escribir estas palabras, la madre había salido a las calles con una vestimenta blanca, pancartas, lonas y globos, para exigir a las autoridades avances en las investigaciones y así dar con el paradero de su hijo.

Tenía la esperanza de encontrar a Ángel con vida, pero no fue así. El cuerpo fue hallado sobre un paraje de la carretera antigua a Minatitlán, entre las unidades habitacionales Las Olas y Villas Ana María.

El joven será velado en la colonia Benito Juárez de dicho municipio y la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá realizar la investigación de este crimen.

Juan David Castilla

