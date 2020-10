Agua en Chihuahua se evapora y aún debemos pagar la deuda con EU: Sánchez Cordero

Tras los diversos conflictos que se han presentado por el agua en Chihuahua, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, aseguró que no hay ruptura con el Gobernador de esta entidad, Javier Corral Jurado, esto luego de que el mandatario estatal afirmó que no hay interlocución con el Gobierno Federal.

En este sentido, la funcionaria federal aseguró que nunca he suspendido el diálogo con ningún gobernador, y enfatizó en que se siente sorprendida debido a que Corral dice que no hay diálogo.

Sequías no estarán incluidas en apoyos de emergencia por catástrofes naturales

Te puedo decir que hemos tenido reuniones, no sé porque dice que no, al contrario, todas las semanas ha habido diálogo”, aseveró para El Heraldo Radio.

Fue durante una entrevista radiofónica con Salvador García Soto para el programa "A la una" que Sánchez Cordero recordó que el mandatario, durante las reuniones, no mencionó de manera preventiva su preocupación por el agua, además, enfatizó en que el 3 de diciembre, él mismo dictó el boletín de prensa en donde se comprometieron a cumplir el agua en este quinquenio.

En este sentido, aseguró que no se cumplió el quinquenio pasado del tratado de agua con Estados Unidos, por lo que Conagua hizo énfasis en que se debía cumplir el agua en los primeros meses, pues en Chihuahua el calor iba a evaporar el vital líquido.

Y en efecto, esos aproximadamente 180 millones de metros cúbicos que aún debemos se evaporan (...) Esto lo daremos a conocer públicamente, no me quiero meter en cuestiones técnicas, pues no soy experta", dijo de acuerdo a lo que ha escuchado de los técnicos de Conagua.