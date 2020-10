TEPJF aprueba continuar con encuesta y elegir dirigente de Morena

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde para continuar con el proceso para elegir a la dirigencia de Morena al confirmar la validez de la encuesta de reconocimiento levantada por el INE.

Esa encuesta sirvió para definir quienes se convertirían en candidatos a titulares de la presidencia y secretaría general de Morena y serían medidos a través de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes.

Los magistrados concluyeron que no era posible acreditar inequidad en la contienda, porque no esta no contempla campañas. También negaron que las preguntas planteadas en la encuesta de reconocimiento se prestaran a confusión.

El TEPJF aseguró que busca velar la autodeterminación de Morena

El proyecto de sentencia que sirvió de base para la votación cambió de sentido. El original (filtrado la noche del 4 de octubre) proponía diferir la aplicación de la encuesta y prorrogar al CEN encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar hasta después de las elecciones de 2021.

Sin embargo, Felipe Fuentes, presidente del tribunal y autor de ese proyecto, aceptó cambiar su sentido, por recomendación de los magistrados.

“Quiero agradecerle que haya modificado el proyecto, porque evidencia que un anteproyecto es justo eso, un anteproyecto”, aseguró Felipe de la Mata quien, además, condenó la filtración “ilícita e inmoral” de lo que, dijo, solo era un documento de trabajo.

Fuentes Barrera aclaró que los proyectos de sentencia no “atan” a resoluciones.

“Este tribunal no responde ni a consignas ni a presiones mediáticas y si a lo plasmado en la constitución y la ley”, consideró.

Defendió las decisiones que el TEPJF ha tomado respecto a Morena y aseguró que la única finalidad es generar certezas para el partido.

“Se nos ha llamado intervencionistas, cuando (en el partido) no hay un padrón confiable. Fue eso lo que generó una llamada de atención para que este tribunal interviniera”, concluyó el presidente del tribunal.

Por: Nayeli Córtes

