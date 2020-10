Sheinbaum descarta brote de Covid-19, pero reconoce estabilización de hospitalización

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó un posible brote de casos Covid en la Ciudad de México, pero reconoció que la hospitalización dejó de bajar y ahora se encuentra estable.

“Está estable la hospitalización. Tuvimos una disminución muy importante de alrededor de 300 camas ocupadas, 300, 350, entre el 15 de septiembre y el día de hoy. Y en los últimos días hemos tenido de nuevo una estabilización. No vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero pues tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos todavía alrededor de 2 mil 500 personas hospitalizadas”, dijo en conferencia de prensa, tras la supervisi´n de una obra en Tlalpan.

El último reporte, que presenta el estatus que guarda la Ciudad de México en cuanto a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, sostiene que la capital del país suma 133 mil 961 casos positivos, mientras que ya acumulan 13 mil 663 muertes por este padecimiento.

Hasta el 4 de octubre había registro de 2 mil 558 hospitalizados por Covid-19 en la Ciudad de México, de los cuales 670 están intubados. Esta cifra se traduce en una ocupación hospitalaria de 36.7 por ciento.

“Lo que hacemos nosotros es darle seguimiento diario a muchos indicadores que nos permiten saber si estamos esperando o se empieza a dar un rebrote para poder tomar pues decisiones. Todos los días vemos ingresos hospitalarios, ingresos en urgencias, ingresos de personas que llegan a hospitales y que se les envía a su casa porque no requieren hospitalización, en fin, hay mucha información que recibimos todos los días."

“Por ejemplo, hoy creció la hospitalización en la Zona Metropolitana del Valle de México en 60 nuevas camas: 30 en la Ciudad de México y 30 en el Estado de México. Sin embargo, en los últimos siete días han bajado los ingresos hospitalarios, eso quiere decir que no hubo tantas altas en los últimos días como había habido en días anteriores, que responde a pues cierta dinámica de la pandemia, no tiene que ver particularmente con que pasó algo durante esta semana”, dijo.

