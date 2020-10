Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 5 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 21 de septiembre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

1° Primaria

Valores

Las emociones nos van a hacer pensar

Aprendizaje esperado: Reconoce el efecto de las emociones en su conducta y en sus relaciones con los demás.

Énfasis: Reconoce el efecto de las emociones en su conducta y valora si le ayudan a relacionarse sanamente con otros o no.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el efecto de las emociones en tu conducta y tus relaciones con los demás.

Valorarás si tus emociones te ayudan a relacionarte sanamente con otros.

La sesión anterior aprendiste a identificar a las personas que te ayudan y a agradecer su apoyo, cuando las identificaste ¿Pudiste decirles lo que sentías?

En esta sesión aprenderás que lo que haces todos los días está provocado por tus emociones, y cómo las emociones te ayudan a sentirte mejor, estudiar y convivir en bienestar con los demás.

¿Qué hacemos?

Hay ocasiones que nos sentimos enojados porque tenemos que hacer cosas que no nos gusta, como doblar ropa, hacer la tarea o recoger juguetes, entonces no haces bien las cosas porque estas enojada (o) y no piensas en nada.

Cuando estas molesto (a) y necesitas ponerte en calma, puedes realizar la postura del árbol ¿La recuerdas?

Eso te hará sentir más ligera (o).

Artes

La forma de mis emociones

Aprendizaje esperado: Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que experimentó al presentar el trabajo artístico frente a público, para hacer una valoración personal de la experiencia.

Énfasis: Reflexiona en torno a lo que aprendió y experimentó emocionalmente durante el proceso del proyecto con el objetivo de hacer una valoración personal de la experiencia.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás en torno a lo que aprendiste y experimentaste emocionalmente durante el proceso del proyecto con el objetivo de hacer una valoración personal de la experiencia.

Para esta sesión necesitarás tener un espacio libre de objetos que puedan lastimarte o provocar algún accidente, ropa cómoda, además ocuparas el siguiente material:

• Hojas o cuaderno de artes.

• Hojas de colores, en caso de no tener puedes colorear hojas y después recortarlas.

• Pegamento.

• Tijeras de punta “chata”.

• Lápiz.

• Goma.

¿Qué hacemos?

Actividad 1: ¿Qué son las emociones?

En sesiones anteriores aprendiste algunas secuencias de pasos sencillos, descubriste que puedes mover el cuerpo si exploras diferentes tipos de movimiento.

Te invito a ver el video Aprende a expresar tus emociones para saber cómo identificar una emoción y la manera de expresarla.

1. Aprende a expresar tus emociones.

Conocimiento del medio

Mi cuerpo siente y suena

Aprendizaje esperado: Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación para cuidar su salud.

Énfasis: Identificar algunas partes de su cuerpo y lo que es posible hacer con ellas.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás algunas cosas divertidas que puedes hacer con tu cuerpo y que, aunque no lo creas, también son importantes para mantenerlo sano, porque te hacen sentir bien.

En sesiones pasadas reconociste partes de tu cuerpo y lo que puedes hacer con ellas, para realizar tus actividades diarias. ¿Las recuerdas?

• Cabeza

• Brazos

• Piernas

• Tronco

• Codos

• Rodillas

• Hombros

• Dedos

• Pies

• Cadera

• Frente

• Tobillos

• Cuello

• Manos

¿Qué hacemos?

Después de recordar las partes de tu cuerpo, es hora de moverlas, escucha la siguiente canción y ponte en movimiento:

1. A mover el bote en Once Niñas y Niños 3.

Lenguaje

¿Con qué letra empieza?

Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Énfasis: Identificación de regularidades en inicios de palabras y ampliación del repertorio.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones. Escribirás, dibujarás, pensarás y compartirás y escucharás un cuento.

En esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu libro de texto Lengua Materna. Español, y el de Material de apoyo a la alfabetización Inicial. Tiras recortables. Primer Grado del año 2019, ambos libros puedes encontrarlos en las siguientes páginas electrónicas:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

https://libros.conaliteg.gob.mx/P1CAM.htm#page/1

¿Qué hacemos?

Vas a empezar con un juego que es también una canción, puedes invitar a que se diviertan también a quién te acompañe en este momento. Observa el siguiente video con atención, solo la canción del principio, más adelante volverás al video para escuchar el cuento El libro del Osito.

1. “El libro del Osito” de Anthony Browne, video narración de Lidia Zaragoza.

2° Primaria

Valores

El gran partido de las emociones

Aprendizaje esperado: Identifica las situaciones que le generan emociones aflictivas y no aflictivas, y las comparte con los demás.

Énfasis: Identifica emociones constructivas y aflictivas comunes en él/ella e identifica si la forma en que las expresa le es de beneficio o no a él/ella y a otros.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las situaciones que te generan emociones aflictivas y no aflictivas.

Conocerás la diferencia entre las emociones constructivas y las emociones aflictivas.

Las emociones constructivas son aquellas emociones que te hacen sentir bien y que nos ayudan a lograr cosas a aprender y relacionarnos con otros y las emociones aflictivas son las que nos hacen sentir mal, que nos pueden hacer reaccionar de forma equivocada, en las que a veces podemos dañarnos o lastimar a otras personas.

Los materiales que necesitas para esta sesión son:

* hojas de papel (pueden ser recicladas)

* lápiz o pluma

¿Qué hacemos?

Antes de continuar con el tema, ¿cumpliste el gran reto de la sesión anterior, si agradeciste a las personas de tu comunidad que te ayudan a estar bien? Si no lo hiciste, no te preocupes, lo importante es que lo hagas cuando se presente la oportunidad y así llenar la cubeta de la felicidad de esas personas y al mismo tiempo llenar la tuya.

Las emociones constructivas son la alegría, el amor a tu familia, o lo que sientes cuando alguien te felicita. La alegría es constructiva cuando te permite jugar con tus amigos y amigas de la escuela sin pelear y disfrutar compartir momentos agradables.

Mientras que el enojo te puede llevar a gritarle a tu hermano, a romper algo y después ya no poder jugar con él y no tener más aquello que rompiste por que estabas molesta. Y eso te hace sentir mal y a tu hermano también.

Como la tristeza o el enojo que podrías tener por contestarle mal al maestro y que el se sintiera triste.

Lee con atención el siguiente ejemplo con una cuerda

Artes

Recuerdo y construyo

Aprendizaje esperado: Participa en la presentación del trabajo artístico frente a público.

Énfasis: Muestra la versión de la canción intervenida a un grupo de espectadores elegidos por el grupo.

¿Qué vamos a aprender?

Dará forma a la canción seleccionada con una secuencia sencilla de movimientos de acuerdo a la letra

¿Qué hacemos?

Recuerdas la actividad de la sesión anterior, la Canción de la Barca.

Conocimiento del medio

¡Lo que miramos!

Aprendizaje esperado: Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y práctica acciones para su cuidado.

Énfasis: Experimentar con una diversidad de texturas y hacer predicciones a partir de las sensaciones para reconocer que el conjunto de los sentidos nos permite tener más y mejor información sobre el mundo. (1/3)

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás conociendo como el sentido de la vista proporciona información sobre tu entorno, para tomar buenas decisiones y mantenerte seguro.

¿Qué hacemos?

El sentido de la vista te brinda mucha información para poder conocer todo lo que hay alrededor ¿Alguna vez te has preguntado qué información te ofrecen los colores que percibe el sentido de la vista?

* ¿Consideran que los colores de las cosas o animales nos brindan información?

* ¿Qué tipo de información?

* ¿Algunas veces tus ojos te han ayudado a evitar un accidente? ¿cómo?

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio. Segundo grado, consulta las actividades de la página 22

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/22

Lenguaje

La rima en el poema

Aprendizaje esperado: Identifica la sonoridad de las canciones y poemas, así como las características de rimas y coplas.

Énfasis: Participación en la reelaboración de coplas y rimas, y reconocimiento de algunas características de estos textos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a leer rimas

Identificarás algunas de sus características y escribirás otras para crear nuevos poemas o coplas.

¿Qué hacemos?

¿Qué es una rima?, ¿sabes o recuerdas algunas palabras que rimen? A continuación realiza una actividad en la que podrás reconocer algunas palabras que riman.

* Actividad 1: Rimas

Realiza pequeñas tarjetas con las siguientes palabras: martillo, botella, corazón, tomate, montaña, globo, escuela, hueso, niña y olla; y colócalos en una caja o bolsa.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

gzm