Política energética de México no trasgrede; responden senadores de la 4T a pares de EU

Los senadores de la llamada Cuarta Transformación (4T) respondieron a sus pares estadounidenses que “la política energética de México no transgrede de ninguna manera lo señalado en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, como ellos lo señalaron a través de una carta que enviaron al presidente de su país, Donald Trump.

Copiando dicho modelo de comunicación, los senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador reiterando que lo respaldan en las políticas de su gobierno en la materia.

“Nos dirigimos a usted para manifestar que las políticas públicas en materia de energía del actual gobierno de México no contravienen ni el espíritu ni la letra del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, señalan en la misiva de dos cuartillas fechada el 29 de octubre del 2020 y que este sábado dio a conocer el senador Ricardo Monreal.

El pasado 22 de octubre, un grupo de 40 legisladores de EU envió una carta a la Casa Blanca expresando su preocupación ante la política energética de México, tachándola de una “posible” amenaza contra las empresas estadounidenses, lo que viola el T-MEC.

Al respecto, los senadores mexicanos contestaron que las “aseveraciones son erróneas”, pues no se está dando preferencia regulatoria a Pemex y CFE, empresas productivas del Estado, al cancelar o atrasar permisos para compañías energéticas de la Unión Americana”.

Señalaron que si las compañías de energía de ese país se sienten amenazadas por la política nacional mexicana son libres de recurrir al mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado establecido en el T-MEC.

“Lo anterior implica que cualquier diferendo existente entre las empresas y el Estado, comunes en cualquier relación económica-contractual, puede ser resuelto a través del Tratado, sin la necesidad de politizar las relaciones comerciales entre los países firmantes”, señalaron.

Critican iniciativas de Pacto por México

También descalificaron “la incertidumbre que genera la presentación de iniciativas que pudieran contravenir la reforma energética de 2014, que formó parte del llamado ‘Pacto por México’”.

Recordaron que el capítulo 22 del T-MEC, en su artículo 2.5 establece, que los gobiernos firmantes podrán establecer o mantener empresas del Estado o empresas propiedad del Estado y aseguraron que los objetivos de la política energética de México es establecer condiciones de verdadera competitividad para todas las empresas participantes en el ámbito energético, incluidas aquellas de carácter público, como Pemex y CFE.

“En este sentido, la política energética de México no transgrede de ninguna manera lo señalado en el Tratado, ya que no se están prohibiendo los permisos ni las concesiones en materia de generación eléctrica, como afirman las y los parlamentarios estadounidenses, sino que el Estado Mexicano se encuentra reordenando esta participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte la suficiencia y la seguridad de despacho”, contestaron.

También, hacen mención que el crecimiento equitativo para América del Norte, plasmado en el T-MEC como un objetivo común para los tres países, se debe dar a partir de la igualdad de condiciones de competencia y no del detrimento de algunas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre 2014 y 2018, a raíz de la aprobación de las llamadas reformas estructurales.

Sobre el segundo punto, citaron el capítulo 8 del T-MEC, artículo 2, inciso a), que señala que México se reserva su derecho soberano a feromar su Constitución y su legislación.

“En este sentido, el Tratado reconoce la prerrogativa que las y los legisladores mexicanos tienen para presentar iniciativas que reformen la Carta Magna. No obstante, y aunque actualmente no existen proyectos de reforma en materia energética que hayan sido consensuados por la mayoría parlamentaria del Senado de la República, es necesario señalar que cada una de las personas que la integran tiene plena libertad, en respeto a los principios democráticos, de presentar iniciativas, derecho que no podrá ser coartado por ninguna instancia”, apuntaron.

La carta concluye con el mensaje: “Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los legisladores que suscribimos la presente respaldamos la política energética que usted encabeza como jefe del Estado mexicano”.

Por: Iván E. Saldaña