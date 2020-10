Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 29 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este miércoles, en la materia Lenguaje aprenderás a elaborar un texto expositivo, identificando, seleccionando y organizando información relevante.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy vamos a aprender algo muy importante, más aún en estos días en que tenemos acceso a tanta y tan variada información, basta con abrir un libro, una revista, nuestro celular o computadora y ver que ahí tenemos acceso a mucha información que existe en todo el mundo, pero no hay que olvidar que no toda esa información es relevante, puede no ser verdadera por eso hoy aprenderemos a identificar, seleccionar y organizar información relevante, así asegurarnos de la objetividad de nuestra investigación y poder descartar aquella información que sea de dudosa procedencia o que no tenga fundamento científico.

Vamos a realizar la siguiente dinámica pongamos a prueba todo lo que has aprendido en esta semana. Es un juego simplemente, pero es un juego que debemos jugar con toda honestidad para que así, divirtiéndonos, podamos poner en práctica lo aprendido y descubrir juntos, ¿Cómo aplicar el conocimiento de las últimas clases?

Vamos a realizar un juego sobre preguntas y respuestas, donde yo haré la pregunta y tú analizarás la respuesta. Lo importante es, que todo lo que ya aprendiste en clases anteriores lo pongas en práctica.

¿Cómo identificamos un tema de interés?

R= Mediante preguntas de lo que más interesa de un tema.

¿Qué es una palabra clave?

R= Es la que encontramos en un texto que tiene relación con el tema que estamos investigando.

¿Cómo investigamos sobre un tema ya elegido?

R= Primero redactamos las preguntas que queremos saber sobre nuestro tema y después elegimos en qué tipo de fuentes lo podemos consultar.

Si elegimos un tema sobre el calentamiento global, ¿En cuál fuente podemos encontrar información?

R= En una página de internet confiable y que trate sobre los efectos del calentamiento global.

Para una investigación sobre la historia de México tengo las siguientes opciones, ¿Qué información tendría que elegir?

En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama decidieron iniciar la lucha de inmediato.

China es un país con una historia milenaria, una nación con tradiciones ancestrales y una cultura que se remonta a varios siglos en el tiempo.

México es un país mega diverso y muy visitado por los turistas.

R= Es la No. 1

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la clase de Geografía aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, de la composición y la distribución de la población mundial. Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 81.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunos ejercicios que te ayudarán a analizar la composición (hombres y mujeres) y características (esperanza de vida, natalidad, mortalidad, etc.) de la población por continentes y en el mundo. Te saludamos nuevamente, estamos muy contentos de estar otra vez contigo para seguir con nuestras clases de Geografía.

¿En algún momento te has planteado cómo fue el proceso de crecimiento de la población de nuestro país? Como veíamos en la clase pasada, los avances en salud y tecnología han ayudado a alargar la vida de la gente. ¿Cuántos hombres y mujeres existen en cada país?

¿Cuál es la cantidad total de personas adultas, jóvenes, niñas y niños en el mundo? Hay maneras de tener un cálculo, ya lo veremos. ¿Has considerado, por ejemplo, cómo creció tu familia a partir de la unión de tus abuelos? Es un planteamiento interesante, ¿Verdad?

La población va creciendo cada vez más, pero hay diferencias entre los países, algunos con más crecimiento poblacional y otros con disminución, en el caso de México con un crecimiento relativamente lento.

El día de hoy daremos continuidad a los temas de población, en específico, conoceremos qué países tienen mayor mortalidad y nacimientos; en cuáles predominan los hombres o las mujeres y cuáles cuentan con mayor población joven, adulta y adulta mayor.

