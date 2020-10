Renuncia super delegado de Nayarit para buscar candidatura al gobierno

El delegado federal de la Secretaría del Bienestar, Manuel Peraza Segovia renunció al cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021.

"Tomé la decisión de renunciar a mi cargo, quiero decirles que no soy ajeno al proceso electoral que se avecina, que como miembro fundador del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, aspiro a participar a candidato a gobernador de Nayarit, teniendo salvaguardados todos mis derechos políticos de manera íntegra y vigente", sentenció en conferencia de prensa.

Indicó que su aspiración se sostiene en muestras de apoyo de distintos sectores sociales y políticos.

"Lo anterior, en razón que he recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad de los distintos sectores de la sociedad, lo que me ha motivado analizar y explorar esa posibilidad. Seré respetuoso -como lo he sido siempre- de los tiempos constitucionales e internos de mi partido, atenderé puntualmente las disposiciones y convocatorias del Comité Ejecutivo Nacional, y en caso de ser el abanderado de MORENA trabajaré intensamente para ser el factor de unidad, equidad y triunfo en Nayarit", estableció.

Por: Karina Cancino