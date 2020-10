Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 28 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender hoy en 3er. Grado

Este miércoles, en la materia de Artes conocerás obras artísticas bidimensionales de la Antigüedad y la Edad Media. Para saber más explora los libros que tengas en casa sobre el tema Apreciación estética y creatividad, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Recordarás que el baúl del arte es mágico y te puede trasladar en el tiempo: “El arte en Grecia”. Recuerda que viajarás por el baúl del tiempo e imaginarás como si estuvieras en otro lugar.

Te encuentras en la Acrópolis de Atenas, en Grecia, te platicaré del arte Antiguo.

Observa el siguiente video “Pintura griega”.

Pintura griega

Reflexión del video.

Grecia es cuna de las principales manifestaciones artísticas.

Basándose en la naturaleza y el ser humano.

Lo poco conocido en pintura está presente en jarrones, vasijas y murales.

Con temas de la vida diaria y escenas mitológicas.

Las características del arte Romano, están basadas en el arte griego.

Se buscaba la perfección del ser humano, el naturalismo y el realismo.

Las construcciones son monumentales, edificadas con simetría y sencillez.

La representación de la gloriosa Roma, en el arte.

Observa el siguiente video de la “Pintura Romana”.

Pintura Románica

Reflexión del video:

El arte griego tuvo gran influencia en el arte romano.

Decoraban los suelos de mosaicos y las paredes con frescos.

Con temas de mitos, paisajes, naturaleza muerta y escenas cotidianas.

Las pinturas más importantes eran los murales con gran colorido, los mosaicos y las miniaturas en pergaminos. Para conocer más observa el siguiente video.

Pintura Gótica

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la clase de Lenguaje el día de hoy vas a leer y pronunciar algunas adivinanzas. Las adivinanzas son como juegos de palabras, que te ayudan a ejercitar la lengua y la vocalización, pero que también echan a volar tu imaginación. En tu libro de texto de Español, en la página 25 podrás encontrar una breve explicación de lo que es una adivinanza. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades: Lee con atención la siguiente información sobre las adivinanzas.

Las adivinanzas son juegos de palabras muy divertidos, a veces, tienen rima o pueden llegar a parecer un trabalenguas. Puede haber adivinanzas que también son trabalenguas o trabalenguas que son adivinanzas.

¿Sabes cómo distinguir una adivinanza de un trabalenguas?

La adivinanza, aunque tenga forma de trabalenguas, invita a adivinar de qué está hablando. Las adivinanzas plantean un enigma, un misterio, una duda que hay que resolver, los trabalenguas, aunque son muy divertidos, no necesariamente plantean un misterio por resolver.

Entonces las adivinanzas hay que resolverlas y hay que pronunciarlas bien, no sólo para saber de qué hablan, sino porque a veces, en la adivinanza misma, ya se anuncia su respuesta.

Por ejemplo:

Oro no es, cobre no es, plata no es, ¿Qué cosa es?

¡El plátano!

La adivinanza ya lo dice, pero como calambur.

¿Sabes lo que es Calambur?

El calambur es otro juego de palabras que consiste en unir o separar las sílabas de las palabras para cambiar su sentido, en la página 24 de tu libro se explica y viene un ejemplo.

Observa el siguiente video para que escuches el ritmo que se le puede dar a las adivinanzas.

Vitamina Sé. Cápsula 154. Jugando entre canciones y palabras (Narración)

