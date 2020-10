Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 28 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 28 de octubre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este miércoles.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este miércoles, en la materia de Lenguaje reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones. Escribirás palabras que empiezan igual que algunos nombres de animales que ya conocen y de otros que tal vez no, pero que te encantará y si despierta tu curiosidad hasta podrías buscar más información sobre ellos, aprovechando que ya sabes cómo hacerlo, cómo averiguar lo que es de tu interés.

Lo mejor es que elegirás los nombres de animales a través de una canción, un cuento y un programa de televisión, ¿qué te parece? Vas a pensar, adivinar, cantar, bailar, escribir y a seguir aprendiendo sobre el mundo.

¿Qué hacemos?

Nuestro país es un lugar maravilloso, lleno de increíbles paisajes, coloridos y diversos, tenemos mares, lagunas, ríos, árboles, flores, plantas, animales… Y para constatarlo vas a observar y escuchar letra de la canción del siguiente video, también admira y disfruta de las imágenes que lo conforman. ¡Adelante con el video!

Un palacio de invierno: bosque templado

Había escenarios increíbles. Posiblemente observaste algunos animales que no conocías, pero no debe darte pena si no los conocías debes tener la confianza para preguntar, para decir que algo no entendiste o no sabes, es una forma de crecer y aprender.

Disfruta de otro video que te gustará mucho, a ver qué te parece.

El zorro volador

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la matera de Artes explorarás música de países Latinoamericanos. Aprenderás acerca de la exploración y creación de movimientos para ejecutar secuencias de movimientos corporales.

¿Qué hacemos?

Dentro de los ejercicios de Artes has experimentado y trabajado con tu cuerpo, con diferentes piezas musicales, todas ellas muy bonitas, así como, interesantes.

Actividad 1: Trabaja en un espacio libre de mobiliario. Estos ejercicios son muy divertidos, además de que, experimenta diferentes formas de expresión artística. Realiza diferentes movimientos:

Arriba-abajo : ocupa el espacio, siéntate, de pie, acuéstate, etcétera.

: ocupa el espacio, siéntate, de pie, acuéstate, etcétera. Débil-fuerte: realiza los movimientos con suavidad o con fuerza.

realiza los movimientos con suavidad o con fuerza. Derecha-izquierda.

Actividad 2: Reflexiona con respecto a explorar las posibilidades corporales trabajadas procura el cuidado de tu cuerpo. Observa el siguiente video hasta el minuto 3:25

Vitamina Sé: especial en tu día. Música para jugar en casa

Así que es hora de aprender y después ejecutar este remedio para el miedo. Observa el siguiente video hasta el minuto 4:15, si quieres verlo completo, adelante.

Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción

Escucha y siente la siguiente música para seguir el pulso, por medio de la escucha y tu propio ritmo cardiaco.

Somos, Somos, Somos (Saya) (Bolivia) · D.P. · Los Folkloristas. en colaboración con la SE

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

