"No les debemos nada": AMLO a gobernadores que amagan con salir del pacto federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los gobernadores aliancistas que amagan con abandonar el pacto fiscal que no se les deben nada y los retó a que si tienen pruebas que las muestren.

"Esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación", dijo el mandatario desde su conferencia matutina.

López Obrador dejó en claro que para cambiar el pacto fiscal se necesita una reforma constitucional.

"El presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros", recordó López Obrador que dijo que es un mandato constitucional.

"El gobierno tiene que representar a todos, a ricos y a pobres", recordó el presidente que dijo que que bueno que lleven a cabo consultas para que la gente participe.

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO: