Empresas de Guadalajara modifican horarios laborales por botón de emergencia

Al anunciarse el botón de emergencia en Jalisco desde este viernes, las empresas tapatías modifican sus horarios laborales especialmente porque el transporte público se suspenderá a las 9 de la noche, entre semana. El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso explica que se retomará la oficina en casa siempre que sea posible y además, las semanas laborales serían de lunes a jueves, en algunos casos.

"Algunos negocios están pensando abrir sus puertas antes de lo habitual y respetar el cierre a las 7 de la noche los locales. Este es un ejercicio de preparación para un maratón, mientras no llegue la vacuna, esto pudiera durar entre seis, nueve o 12 meses más. Tendremos que aprender a vivir con esta ola de aceleramiento de contagios".

Ante el incremento de contagios a un ritmo de 900 casos cada 24 horas, en las empresas se ha percibido un aumento en la solicitud de pruebas PCR a sus empleados y también han crecido las incapacidades por enfermedad viral. Por ello, los empresarios insisten a las autoridades federales y el IMSS que COVID-19 es una pandemia mundial y no una enfermedad de trabajo, por lo que no se debería cargar el gasto médico a la compañía, que de por sí se impacta con las cuotas obrero-patronales.

Con el botón de emergencia encendido, el comercio barrial continuará trabajando con normalidad diurna, así se fomenta al pequeño negocio al mismo tiempo que se evitan las aglomeraciones en centros comerciales.

"Para nosotros es muy importante la certeza, en las últimas tres semanas vivimos en la zozobra de si se encendía o no, finalmente hoy se activa el mecanismo y es muy importante a futuro tener certeza. A un futuro podría haber paros escalonados para ir amortizando estos incrementos (en contagios) que se pudieran dar, recordemos que el COVID es un virus invernal".

En Jalisco se reforzará la campaña del uso de cubrebocas: "lo traemos bien puesto".

Las ofertas durante los primeros días del Buen Fin estarán dirigidas a las ventas en línea, mientras que las ventas nocturnas se pospondrán hasta los últimos días. Cabe recordar que el llamado 'fin de semana más barato del año' será del 9 al 20 de noviembre.

"Aquellos comercios que tenían prevista ventas nocturnas, no podrán hacerlas. Lo que estamos viendo es que centros comerciales pudieran escalonar las opciones de ventas nocturnas del viernes 13 al domingo 20. El impacto creemos no será tan fuerte. Nos acerca al escenario conservador de que las ventas del Buen Fin quedan igual o 3% abajo que el año pasado, a saber 4 mil 343 millones de pesos. La única afectación (por el botón de emergencia) es que no habrá venta nocturna los primeros cuatro días".