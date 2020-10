Estos son los beneficios y posibilidades para la humanidad tras encontrar agua en la Luna: UNAM

Recientemente la NASA confirmó que en la Luna se encontró agua helada en la superficie, y una de las principales dudas sobre el tema surge entorno a lo que representaría si esta agua pudiera usarse como recurso para las futuras misiones tripuladas al satélite y los planes sobre una posible base permanente, o incluso vida humana en la superficie selenita.

En este sentido, la astrónoma y divulgadora científica de la UNAM, Julieta Fierro, explica que este hallazgo es muy importante, ya que se piensan mandar misiones espaciales a la Luna, mismas que podrían brindar encontrar un importante apoyo, por ejemplo, para nuevas investigaciones a Marte o a otros terrenos a donde se podría accesar más fácil y rápido una vez instalada una base en nuestro satélite natural.

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que la experta aseguró que el agua que se encontró estaba en grietas lunares cercanas a los polos.

En este sentido, la reconocida científica mexicana destacó la importancia del agua, no sólo como elemento imprescindible para la vida, sino que también puede transformarse en oxígeno e incluso en combustible, todos ellos recursos valiosos en la exploración espacial.

En este sentido, recientemente se dio a conocer que la Agencia Espacial estadounidense pretende mandar a una mujer y un hombre al satélite en 2024 y establecer una presencia humana estable para finales de la década, como punto previo a la exploración de Marte.

Julieta Fierro destacó que es un gran avance el saber dónde se encuentra el agua en la Luna, pero enfatizó en la importancia de saber más para entender si la humanidad puede usarla, por ejemplo, en un formato de agua potable, ya que para esto se debe llevar a cabo un trabajo exhaustivo para procesarla.

El problema del agua en cráteres es que es más fácil extraerla de grietas, también hay que recordar que no se puede calentar y convertir en agua; hay que darle minerales, cuidar que no se caliente y evitar que tenga mercurio, así que no es un proceso trivial, pero da esperanza", enfatizó.