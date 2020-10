Rosario Robles publica carta, dice ser rehén de la FGR; “no mentiré para obtener mi libertad”

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha reunido con sus excolaboradores para que declaren lo que la autoridad necesita y ofrecerles impunidad.

En una carta que difundió en su cuenta de Twitter, horas antes de que se realice su audiencia, la exfuncionaria señaló que la Fiscalía también pretende que para que ella obtenga su libertad, señale como responsables a excolegas de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado.

"Tengo información confiable (de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos) que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan", aseguró.

Comparto una #CartaPública donde explico cómo es que la @FGRMexico me tiene como "rehén" y la forma en que intenta amedrentarme. #JusticiaSíVenganzaNo. Abro hilo con la transcripción. pic.twitter.com/4I4hlateyq — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 26, 2020

Robles señaló que la tienen como rehén porque no ha querido colaborar para que la FGR obtenga información a modo.

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén “porque no he querido colaborar” para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, señaló.

La exfuncionaria insistió en que es inocente y que no mentirá para obtener su libertad.

Como lo informó El Heraldo de México en su edición de este lunes, Robles informó que en días pasados, sus abogados solicitaron el sobreseimiento de la causa penal que hay e su contra.

“Me hubiera gustado que a este debate pudieran asistir los medios para darle más transparencia a mi proceso frente a la opacidad con la que la fiscalía ha manejado otros”, señaló.

Por Diana Martínez