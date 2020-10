Dan razón a FGR para que continúe proceso penal contra Emilio Zebadúa en caso de Estafa Maestra

El Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Civil con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la FGR ante el impedimento para continuar con el proceso penal en contra de Emilio Zebadúa por el desvió de 5 mil millones de pesos relacionado con la “Estafa Maestra”.

La autoridad jurisdiccional revocó la suspensión definitiva que le otorgó el juez Felipe Sifuentes Servín, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tapachula al exfuncionario federal, mano derecha de Rosario Robles.

“Es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público, al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social”, señalaron magistrados en la resolución.

En el documento de determinación, los impartidores de justicia señalaron que “la facultad constitucional de esta autoridad responsable en torno a la investigación de los delitos no puede paralizarse, ya que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente sin demoras, ya que de no hacerlo, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, mismas que no obtendrían la reparación del daño causado ni tendrían acceso a una justicia pronta” señala la resolución del colegiado”.

De esta manera, la FGR continuará la judicialización de la carpeta de investigación que se inició en contra del ex - Oficial Mayor de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las administraciones de Robles Berlanga.

Por: Jorge Almaquio García

