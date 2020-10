Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 26 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 26 de octubre para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

5° GRADO

GEOGRAFÍA

Climas del mundo y su clasificación

Aprendizaje esperado: Reconoce la distribución de los climas en los continentes.

Énfasis: Distingue los diferentes climas del mundo y su clasificación.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás como se encuentran distribuidos los climas en los continentes, que factores los modifican y su importancia para la vegetación, la fauna y las actividades humanas.

¿Qué hacemos?

Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante: Climas del mundo y su clasificación.

La temperatura y la precipitación son elementos determinantes para identificar los tipos de climas.

¿Sabías que a principios del siglo XX el climatólogo Vladímir Köpen elaboró una clasificación de climas en el mundo, basada en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominantes?

A partir de las características de estos elementos, propuso cinco tipos de clima: templados, tropicales, secos, fríos y polares.

El tema de hoy te ayudará a comprender un poco más, cómo se clasifica la naturaleza para estudiarla y conocerla mejor.

Empezaremos por conocer que es el clima:

La geografía se relaciona con nuestro día a día. Pero para aprender sobre el tema del clima, también es importante comprender sus elementos, como la temperatura y la precipitación que dan pauta o generan ciertos climas.

El clima son las condiciones atmosféricas que caracterizan una región, lo podemos relacionar con el lugar en donde vives si es una región boscosa, esto hace que el clima sea frío.

La palabra clima proviene del griego Klima, lo cual hace referencia a la inclinación del sol. Los climatólogos especifican qué clima hay en determinada región. Cuando hace mucho sol y de pronto llueve, significa que cambió el tiempo, pero no el clima.

Hay climas distintos porque todos los países están situados en diferentes altitudes y latitudes del planeta, recuerdas que ese tema ya lo hemos visto en clases anteriores.

VALORES

En los zapatos del otro

Aprendizaje esperado: Analiza acciones que afectan o que favorecen el bienestar de niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor.

Énfasis: Identifica acciones de buen trato o mal trato y cómo se pueden estar sintiendo los involucrados.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el desarrollo de situaciones en las que se favorece o afecta el bienestar de alguien, a diferenciar el buen trato de un mal trato y cómo nos puede hacer sentir una acción de buen trato favoreciendo el bienestar de las niñas y los niños, cuando reciben un trato digno, cuidado y amor.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase de hoy lee la siguiente historia.

La Pirata: sentada sobre su cofre, llora, tiene un pañuelo en la mano.

Lolo: El Loro trata de consolarla.

Lolo: ¡Gawk! Ya, a ver, respira y cuéntame bien, ¿qué fue lo que pasó?

Entre sollozos, la Pirata explica.

Pirata: Hoy había un gran baile, el cual tenía mucho tiempo esperando. Llegué al lugar y estaba muy bonito todo, decorado con luces y velas. Había cosas deliciosas que comer y un grupo tocando en vivo. Pero desde que llegué sentí como todo mundo se me quedaba viendo feo. Cuando pasaba al lado de otros invitados podía notar que susurraban cosas. Incluso algunos se reían.

Lolo: ¡Gawk! ¡Oh, no!

Pirata: Una de las invitadas se acercó y me preguntó si yo estaba en el lugar correcto. Le dije que sí, que me invitaron. Luego ella me preguntó que por qué no me había arreglado. Le dije que me había puesto mi traje más nuevo. Ella se río. Y hasta se burló de mi parche en el ojo.

Lolo: ¡Gawk! Que horrible persona. No les hagas caso. Yo creo que tu parche es muy lindo, y combina con el mío.

Pirata: ¡Yo solo quería bailar!

¿Qué tal? Pobre pirata, ¿no?

No se merecía para nada ese mal trato. ¿A ti te molesta cuando te tratan mal?

Cuando me tratan mal siento mucho enojo e impotencia. En cambio, cuando me tratan bien, como cuando voy a la tienda de la esquina y la señora me saluda por mi nombre y me sonríe, me siento muy bien.

Yo aún me acuerdo cuando iba a la escuela y el profesor me preguntaba algo y no sabía la respuesta y mis compañeros se reían, me sentía temerosa y hasta incómoda.

Todos los seres humanos tenemos emociones y merecemos un trato digno. Para poder entrar más en el tema, observa el siguiente video del minuto 3:28 al 4:52 y después del minuto 4:57 al 8:13.

El Talento de Cristina.

¿Qué es lo primero que pasó?

¿Qué tipos de emociones lograste identificar?

¿Cómo fue tratada Cristina?

ARTES

¡Segunda llamada, segunda!

Aprendizaje esperado: Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución.

Énfasis: Prepara un montaje de escenario, de acuerdo a las medidas de los personajes y relaciona la escenografía con los principales lugares en los que se desarrolla la obra.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ensayar una pieza teatral que selecciones para mejorar su ejecución.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con la adaptación de la obra “Francisca y la muerte”, diseñaremos la escenografía, los personajes y algunos aspectos técnicos para el montaje.

Para iniciar, leeremos las preguntas de Vania.

¿Cómo puedo realizar la caracterización de los personajes?

¿En dónde puedo conseguir los materiales para la construcción del escenario y todo lo necesario para la obra?

Le daremos algunas ideas a Vania que responderán sus preguntas para aclarar sus dudas y la apoyaremos para que eche andar su imaginación, las ideas que le daremos a Vania te ayudaran para que conforme a tus recursos y con los materiales con los que puedas contar realices tu obra de teatro.

Qué te parece si comenzamos por responder la duda a Vania sobre los personajes, primero debe conocer sus personajes y después diseñarlos.

DISEÑOS DE PERSONAJE (VESTUARIO, ACCESORIOS Y MAQUILLAJE, CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES)

Para conocer los personajes, primero tienen que analizar el libreto de la obra, hacer un estudio cuatridimensional del personaje, es decir cuatro aspectos a identificar del personaje que son los siguientes:

Aspecto físico, en el cual identificará su raza, edad, sexo, así como sus rasgos físicos, como puede ser su estatura, color de piel, de ojos, edad.

Aspecto social (nacionalidad, ocupación, estrato social, gustos y pasatiempos).

Aspecto psicológico (normas morales por las que se guía, actitud frente a la vida, filosofía personal, valores, ambición, contratiempos y desengaños, temperamento, complejos e inhibiciones, carácter, cualidades y facultades intelectuales, inteligencia e Imaginación).

Aspecto teatral (participación del personaje en la obra).

Con este análisis tendrán una idea muy clara de qué personaje están elaborando y como empezar a diseñarlo, aquí es cuando pueden comenzar a elaborar su boceto del personaje.

En el boceto se definirá el vestuario que proyecte la personalidad y gustos del personaje (que ya se analizaron), también podrán plasmar cómo lo maquillarán.

CIENCIAS NATURALES

¿Cómo prevenir el embarazo?

Aprendizaje esperado: Explica la periodicidad, la duración, los cambios en el cuerpo y el periodo fértil del ciclo menstrual, así como su relación con la concepción y la prevención de embarazos.

Énfasis: Explicar la relación del periodo fértil del ciclo menstrual con la prevención del embarazo mediante la abstinencia y los anticonceptivos, en general.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los métodos anticonceptivos, su clasificación y que son muy importantes para evitar el embarazo.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a contestar un cuestionario con los conocimientos adquiridos en las últimas clases de los temas sobre el ciclo menstrual y el embarazo.

SALUD E HIGIENE

Lo que como nutre mi sistema inmune

Aprendizaje esperado: Diseña menús para incrementar en su refrigerio escolar el consumo de agua simple potable, frutas, verduras, cereales enteros e integrales, leguminosas y pescado, con base en una guía alimenticia.

Énfasis: Relación entre los sistemas digestivo, circulatorio y músculo-esquelético.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a diseñar menús para incrementar en su refrigerio escolar el consumo de agua simple potable, frutas, verduras, cereales enteros e integrales, leguminosas y pescado, con base en una guía alimenticia.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a establecer una relación entre los sistemas digestivo, circulatorio y músculo-esquelético.

Información importante:

¿Sabes qué es el sistema digestivo?

El sistema digestivo se encarga de separar las toxinas y los nutrientes de los alimentos para que sean absorbidos o desechados de nuestro cuerpo.

El sistema digestivo, está conformado como piezas de rompecabezas que hacen un todo. Está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y una serie de órganos glandulares: el hígado, el páncreas, las glándulas salivales y la vesícula biliar.

Continuamos con sistema circulatorio, el cual está conformado por tus venas. Te invitamos a mirar sus venas, mira su color, su tamaño. Las venas, ese cable que transporta la sangre. ¡Ah el sistema circulatorio!

El sistema circulatorio es como una red que se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo ¡Es como si tuviera una autopista dentro de ti!

Transporta la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón y del corazón a todos los territorios del cuerpo por medio de las arterias. Facilita el intercambio gaseoso a través de los capilares y transporta la sangre desde los tejidos, tras el intercambio gaseoso con la ayuda de las venas hacia el corazón, desde donde es enviada de nuevo a los pulmones para su oxigenación.

¿Quieres ver una imagen del sistema circulatorio?

6° PRIMARIA

HISTORIA

Civilizaciones agrícolas de Oriente: China

Aprendizaje esperado: Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias.

Énfasis: Identifica características en común de las civilizaciones de Asia y África en lo relativo a gobierno, cultura y religión.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a explicar la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 40:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/40

¿Qué hacemos?

Hoy estudiaremos a China, cuna de una de las más grandes civilizaciones de la humanidad.

En su extenso territorio de 9 600 000 km2, China tiene una gran diversidad geográfica, desarrolló una cultura milenaria de una continuidad sin igual respecto de otras civilizaciones del mundo.

Como lo señalamos en nuestras clases sobre la Prehistoria, el continente asiático, y en particular China, fue una de las primeras regiones del mundo donde se registró el proceso de domesticación de plantas y animales, y, con ello, la paulatina sedentarización de las sociedades humanas.

Precisamente estos procesos que mencionamos, se registraron en China en el año 10,000 a. C. aproximadamente, con el desarrollo de tres sistemas o tradiciones agrícolas diferentes:

La agricultura de cereales como el mijo y el sorgo.

El cultivo del arroz.

El cultivo de tubérculos como el ñame y el taro.

GEOGRAFÍA

Crecimiento poblacional a través de gráficas

Aprendizaje esperado: Analiza tendencias y retos del crecimiento, de la composición y la distribución de la población mundial.

Énfasis: Analiza el crecimiento poblacional en el mundo a través de gráficas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, de la composición y la distribución de la población mundial.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 78:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/78

¿Qué hacemos?

Hoy comenzaremos con el estudio de un tema que te hará reflexionar sobre los factores que propiciaron que la cantidad de habitantes en el mundo cambiara y las consecuencias de dichos cambios.

El propósito de nuestra sesión es que analices el crecimiento poblacional en el mundo a través de gráficas.

Los materiales que vamos a necesitar son: Libro de texto de Geografía, cuaderno para tomar notas y tu lapicera.

Ahora queremos preguntarte lo siguiente:

¿Conoces cuántas personas habitamos el planeta en la actualidad?

¿Sabes por qué la población creció tanto durante el siglo XX e inicios del XXI?

¿En los próximos años la población seguirá aumentando o va a disminuir?

¿Sabes cuáles son las causas y consecuencias del aumento o disminución de la población en los diferentes países?

Antes de iniciar con este tema vamos a recordar las ideas principales de la última clase.

Conociste el proyecto de rescate, regeneración y conservación que el colectivo Milpaktli realizó en el Canal Nacional de la Ciudad de México. Te faltó la otra parte que también estudiamos: el manejo de residuos sólidos en Holanda y la construcción de una carretera de plástico, así como el uso de energías limpias en Heidelberg, Alemania.

LENGUAJE

Repaso: biografías y autobiografías

Aprendizaje esperado: Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías.

Énfasis: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender:

- Repaso de aspectos principales: tiempos verbales, conectores, orden cronológico, voz narrativa, uso de puntos y mayúsculas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a emplear recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías.

¿Qué hacemos?

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 28:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/28

¿Te has decidido a elaborar y compartir tu autobiografía? ¿Ya has avanzado? ¿La terminaste, acaso? ¿Qué esperas? Recuerda que dar a leer tus escritos a los demás es muy importante...

Es una forma en que puedes reflexionar sobre todo lo que has hecho y compartirlo con las personas; por ejemplo, con quienes vives. Es un buen ejercicio para que te conozcan mejor y te ayuden también aportando cosas que quizá se te habían olvidado o que no recuerdas

De nada sirve tener guardado lo que escribimos. Es mejor compartirlo porque seguramente habrá situaciones de tu vida que otras niñas y niños han vivido o que, inclusive, puedan ser un ejemplo o una lectura interesante para ellas y ellos. Siempre podemos aprender de las y los demás.

También podría ser un buen pretexto para pasar tiempo en familia y platicar de las experiencias de todos.Podrías sorprenderte de saber que te pareces más a las personas de tu familia de lo que tú crees.

Además, a lo largo de este proyecto, hemos analizado diversas particularidades en torno a los textos biográficos y autobiográficos, así como aspectos gramaticales que, sin duda, han ido fortaleciendo tus conocimientos y tus habilidades de escritura.

Si por algún motivo no pudiste ver los programas anteriores, puedes hacerlo en el portal de “Aprende en casa II “; esto te permitirá hacer un repaso o precisar información que te gustaría reforzar.

Te pido que tengas listo tu libro de texto, un cuaderno para tomar notas y tu lapicera.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm

VALORES

Un buen trato

Aprendizaje esperado: Argumenta y prioriza cuáles son las acciones que favorecen el bienestar hacia los demás y en las que está dispuesto a participar.

Énfasis: Argumenta las acciones que favorecen el bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a argumentar y priorizar cuáles son las acciones que favorecen el bienestar hacia los demás y en las que estás dispuesto a participar.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a argumentar las acciones que favorecen el bienestar.

¿Tú sabes lo que es la EMPATÍA?

La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que siente o piensa sin que sea necesario que nos lo exprese directamente. Esto hace que la comunicación sea respetuosa con la otra persona, ya que podemos entender sus vivencias, emociones y opiniones.

Por ejemplo, cuando te contamos la historia del gran filósofo griego que quería ayudar a una persona, pero no pudo porque gastó su dinero en una túnica, consideramos que, si hubiera ayudado, se hubiera sentido feliz por lograr el bien común.

Vamos a hacer un ejercicio ¿me acompañas?

Haremos dos listas en tu cuaderno. Puedes dibujar o escribir sobre momentos que has vivido en la escuela. Lo divides en dos columnas.

Del lado izquierdo, pondrás momentos que se puedan clasificar como “mal trato”.

Del lado derecho, momentos que sean ejemplos de “buen trato”.

¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro?

El maltrato es cuando una persona hace daño a otro ser vivo: persona, animal o planta. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, que nos molesta o nos da miedo quiere decir que nos está tratando mal. Se puede maltratar de forma física o emocional por medio de palabras, ignorando o excluyendo. Y esto afecta nuestro bienestar.

El buen trato corresponde a todas las acciones de afecto, respeto, atención y cuidado que se tienen con uno mismo y con los demás, favoreciendo nuestro bienestar.

Por ejemplo: si hay una niña una vez, inventó una mentira sobre tí, y dijo a tus amigos que ya no platicaran contigo. Te sentiste excluida o excluido y bastante triste.