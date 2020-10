Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 26 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 26 de octubre para segundo y tercer grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

3° PRIMARIA

SALUD E HIGIENE

¿Qué hacen los alimentos dentro de mi cuerpo?

Aprendizaje esperado: Incorpora en su refrigerio escolar frutas, verduras, cereales enteros e integrales, leguminosas, semillas y alimentos de origen animal, con base en una guía alimentaria.

Énfasis: La relación entre los alimentos y los sistemas del cuerpo humano.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué hacen los alimentos dentro de tu cuerpo, cómo se absorben los nutrientes y que nutrientes te ayudan a fortalecer los diferentes sistemas de tu cuerpo.

¿Sabes de dónde llegan los nutrientes o qué pasa con ellos en nuestro cuerpo? (hace como que escucha).

Veamos qué opinan dos compañeros tuyo.

Los nutrientes

¿Qué hacemos?

No te habías detenido a preguntarte sobre los nutrientes.

Recordemos que los nutrientes son muy importantes para mantenernos sanas y sanos.

¿Los alimentos viajan por nuestro cuerpo?, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el sistema digestivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que los alimentos se convierten en nutrientes?

Si te quedan con dudas, recuerda escribirlas en tu diario de Vida Saludable y preguntarle a su maestra y maestro.

Hoy vamos a jugar a las estaciones e iremos pasando por cada una de ellas, si puedes realizarlo en casa, hazlo sino lee con atención:

Así que viajaremos de un espacio a otro.

Todo inicia cuando ha llegado la hora de comer, cuando mordemos un alimento, este entra por la boca que parece una cueva húmeda, esta es una puerta de entrada al sistema digestivo. ¿Y es ahí donde los alimentos se transforman?

VALORES

La felicidad de dar y recibir

Aprendizaje esperado: Es capaz de pedir, recibir y ofrecer ayuda, y de explicar las emociones que surgen al apoyar y ser apoyado.

Énfasis: Reconocer acciones que dañan o beneficien a otros y cómo se siente al ayudar a alguien.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que con pequeños detalles puedes ayudar o apoyar a personas que lo necesitan.

Lee con atención el relato de Adriana y Mario, y que hizo Adriana para apoyar a otra persona, con este caso te darás más una idea de que acciones puedes realizar para dar y recibir:

El día de hoy le toco ir de compras a Adriana.

Adriana: Los lunes aprovecho que tengo que salir a trabajar para pasar a comprar la despensa de la semana para mí y mi familia.

Mario: ¿Todo eso se comen en una semana?

Adriana: Bueno, no. Hoy en especial, traigo la despensa de dos casas, porque cuando salía de la mía, me encontré a Conchita, mi vecina que ya es una persona mayor que vive sola, la vi con bolsas de mandado vacías y le ofrecí ayuda: Conchita, para que usted no salga, yo puedo hacer sus compras, le dije, ella estuvo de acuerdo, así que hicimos una lista y más tarde le llevaré todo lo que me encargó.

Mario: ¡Lo cuentas con un entusiasmo! se ve que te gusta ayudar.

Adriana: Sí, siento que, si tengo alguna habilidad, lo mejor que puedo hacer, es compartirla con alguien que necesite ayuda, además, Conchita es muy amable y me hace muy feliz poder ayudarla. Ya acordamos que, cada semana, yo la puedo ayudar con las compras para que ella, que vive sola y no tiene carro, no tenga que cargar y mucho menos poner en riesgo su salud, me sentí muy orgullosa de poder ayudarle, sobre todo cuando vi su cara de alivio por haber resuelto esa situación.

Mario: Me parece que lo que hiciste fue una acción muy generosa, algunas veces no nos damos cuenta que con pequeños detalles podemos ayudar o apoyar a personas que lo necesitan.

Efectivamente, hay pequeños detalles que puedes hacer para ayudar a otras personas, ¿Qué te pareció la acción de Adriana?

¿Qué hacemos?

Lee con atención la historia de una mujer que se llamó, María Montessori, ¿Te suena el nombre?

María Montessori nació en Italia, era una maestra y doctora que trabajaba con niñas y niños con discapacidad, algo que casi nadie hacía.

María, además de ser doctora y maestra, era muy curiosa así que se dedicó a observar cómo aprendían las niñas y los niños, se dio cuenta que, cuando los alumnos y alumnas pueden elegir lo que más les interesa, aprenden más rápido.

Muy pronto, abrió una escuela donde recibió a niñas y niños de todos lados, con o sin discapacidad, esa escuela se llamaba La Casa de los Niños ¡Y vaya que era la casa de los niños! había mesas y sillas del tamaño de ellos y ellas. Los estantes y libreros eran del tamaño de las niñas y los niños, inventó juguetes que servían para que las niñas y niños más pequeños, jugaran y aprendieran al mismo tiempo, todo estaba pensado para que cada niña y niño, pudiera trabajar en lo que quisiera en ese momento.

Todo esto, María lo hacía para ayudar a que las niñas y niños crecieran de manera autónoma e independiente, ¿Sabes qué quiere decir eso? quiere decir que ayudó a las niñas y niños a valerse por sí mismos, a que, poco a poco desarrollaran habilidades sin necesidad de la ayuda de nadie.

Hoy en día, hay escuelas que trabajan con esas estrategias, así que María Montessori, ayudó a sus alumnas y alumnos, pero también a muchos niños y niñas que nacieron después.

¿Y tú? ¿A quién ayudas o quién te ayuda?

Se puede pensar en María Montessori como una mujer que ayudaba a las niñas y niños a aprender, así como tú maestra o maestro.

Y esas niñas y niños crecieron, seguro pudieron ayudar compartiendo sus aprendizajes con otras niñas y niños.

Una de las cosas más valiosas de María Montessori es que fue capaz de entender que las niñas y niños que viven con discapacidad necesitan apoyo, no trató de imponerles una manera de aprender, sino de descubrir qué era lo que necesitaban, con empatía y solidaridad.

¿Sabes qué es eso de solidaridad y empatía?

La empatía es la capacidad de entender y mirar lo que otras personas sienten, incluso si no sienten lo mismo que tú, y la solidaridad es ayudar a otras personas en lo que ellas necesitan o quieren realizar.

Por eso, María Montessori tenía empatía, porque entendió lo que las niñas y niños sentían o necesitaban, aunque ella era ya una persona adulta, actuaba con solidaridad al ayudarles a cumplir su cometido, que era aprender.

Ahora, observa la siguiente cápsula de Un día en Once niñas y niños, puedes ver hasta el min. 04’36.

Momentos para recordar de Yo ayudo en Once Niños.

Las ideas que dio Alan para brindar ayuda a la familia son maravillas, ¡Siempre puedes ayudar! Sí, siempre puedes ayudar a alguien de diferentes formas, para ello necesitas aprender a observar lo que ocurre a tu alrededor y así ayudar de la mejor manera posible y de acuerdo a tus posibilidades.

Ayudar y apoyar a otros nos ayuda a desarrollar nuestra Empatía y Solidaridad.

¿Tú, de qué forma has ayudado a otras personas y cómo te ha hecho sentir eso?

Puedes ir anotando en tu cuaderno las emociones que has sentido al ayudar a otras personas.

Se les cuestiono a niñas y niños la misma pregunta y estas son las respuestas.

Luis de Querétaro dice: Mi mamá ha llevado comida o regalos al personal médico que está en los hospitales, porque dice que también nos están ayudando, ella se siente orgullosa de ayudar a esos médicos así que ahora yo le ayudo a cocinar y también siento alegría de poder ayudarle.

Karina de San Luis Potosí dice: Mi tío se quedó sin trabajo porque su empresa cerró, entonces en mí familia hicimos una colecta de dinero y de víveres para poder ayudarle, esto me hace sentir dicha porque mi tío también sintió tranquilidad de saber que recibía ayuda.

Miguel, de Durango dice: Mi maestra Pili necesita desarrollar sus habilidades con la tecnología, ahora que las clases son en línea, tuvo que aprender muchísimas cosas y sus alumnos fuimos quien le ayudamos, eso nos hizo sentir orgullosos, porque si le ayudamos a ella con eso, ella nos puede seguir ayudando a aprender.

ARTES

Viaje por la prehistoria

Aprendizaje esperado: Clasifica obras artísticas de formato bidimensional a partir de su origen, época o estilo.

Énfasis: Clasifica obras artísticas de formato bidimensional de la prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás obras artísticas bidimensionales de la Prehistoria.

¿Conoces lo que es un baúl de arte?

El baúl es mágico y te ayudará a conocer el arte a través del tiempo en tus clases de artes.

Este baúl del arte te trasladará a la época prehistórica, gracias al contador de tiempo.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

“Las pinturas rupestres”

“El bisonte de la cueva de Santander”

CIENCIAS NATURALES

¿Cómo funciona el sistema óseo?

Aprendizaje esperado: Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular.

Énfasis: Observar en diferentes modelos la relación que existe entre los huesos y los músculos para el sostén del cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el funcionamiento del sistema óseo y su relación con otros sistemas del cuerpo, así como, la relación que existe entre los huesos y los músculos para el sostén del cuerpo.

¿Has escuchado la palabra esqueleto? ¿A qué te recuerda esa palabra? ¿Dónde has visto un esqueleto?

El esqueleto forma parte del cuerpo de los seres humanos y de algunos animales.

En estas fechas de celebración de Día Muertos es muy común encontrar niños y adultos disfrazados de calacas, generalmente las personas visten el disfraz sin pensar en realidad que lo que está ocurriendo es que muestran sus huesos o su esqueleto, pero lo hacen manera cómica, además, en ese disfraz se muestran los huesos más grandes y representativos, como los que constituyen brazos, piernas y tórax.

LENGUAJE

¡Pásame un directorio, por favor!

Aprendizaje esperado: Emplea directorios para el registro y manejo de información.

Énfasis: Identificación y utilidad de un directorio. Identificación de datos que contienen diferentes directorios.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características y la función que tienen los directorios, elaborarás uno en el que registres y órdenes alfabéticamente los datos de tus compañeras y compañeros del grupo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3ESA.htm?#page/28

Identificarás la utilidad de un directorio, así como los datos que contienen, para esto, ocuparás el libro de español actividades, cuaderno, lápiz, goma de borrar y algún directorio que tengas en casa.

Antes de comenzar le con atención lo que ocurrió en el estudio de Once niños.

¿Qué crees? en el estudio se tiene una fuga de agua, y se necesita que un plomero arregle el desperfecto, ¿Podrías apoyar con la dirección de alguno que conozcas?

4° PRIMARIA

ARTES

Juguemos a reinterpretar

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas tridimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Elige una pieza artística tridimensional que haya llamado su atención para reinterpretarla mediante figuras geométricas u orgánicas a fin de darle un sentido propio.

¿Qué vamos a aprender?

La clase anterior aprendiste sobre: escultura, instalación, arte objeto y body paint.

En esta clase observarás algunas piezas artísticas tridimensionales, para conocer los conceptos de interpretar y reinterpretar una obra artística.

Además, vas a reinterpretar una obra de la artista brasileña Lygia Clark con materiales que tengas en casa.

¿Estás listo para usar tu imaginación y creatividad? ¡Adelante!

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente pregunta que hace un alumno sobre el tema de hoy, y la respuesta que se da:

VALORES

Y tú, ¿sabes qué es la empatía?

Aprendizaje esperado: Reconoce acciones que benefician o que dañan a otros y describe los sentimientos y consecuencias que experimentan los demás en situaciones determinadas.

Énfasis: Reconoce acciones que benefician o que dañan a otros e infiere emociones que otros pueden sentir en dichas situaciones.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy reflexionarás y aprenderás sobre la empatía.

¿Alguna vez te has sentido triste? ¿A ti que te hace sentir triste?

Por ejemplo, en este momento que estamos atravesando por la pandemia, tal vez te pone triste no poder visitar a tus abuelitos, o salir a jugar con tus amigas y amigos.

Cuando alguien está triste es posible que no quiera decir lo que le pasa y es importante darles un pequeño espacio a las personas cuando no se sienten bien y, sobre todo, entender sus sentimientos y emociones.

Pregunta a algunos niñas y niños que puedas contactar, tal vez tus primos, y también a algunos adultos con los que vivas, a ellos ¿qué los pone tristes?

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente historia que cuenta, Aníbal, un niño como tú, sobre algo que lo puso triste:

Me sentía muy triste porque observé una injusticia cerca de mi casa. Vi una caja abandonada y escuché unos ruidos muy extraños dentro de ella.

Cuando me acerqué pude notar que eran unos perritos, unos cachorros de pocos días. Al verlos me sentí realmente triste, solo de pensar en que fueron abandonados.

No pude dejarlos ahí nada más, así que me los traje, los dejé en el patio. Pero no he podido dejar de pensar en esos pobres animales, ¿qué puedo hacer con ellos?

¿Qué harías tú en esta situación?

Tal vez se podría buscar un hogar temporal para los perritos. Después buscar alguien que quiera adoptarlos para que ellos puedan estar mejor. Se podrían poner anuncios en varios lugares, tal vez eso pueda ayudar a encontrar un hogar para los perritos.

Seguramente con estas ideas y decisiones que se han propuesto, Aníbal podrá sentirse mejor y muy feliz.

Lee con atención el siguiente ejemplo para comprender lo que es la empatía.

Cuando ves a una persona que está triste y te preocupas por él o ella, por saber lo que siente y piensa porque ves que le pasa algo… Y si platicas y te cuenta por qué está triste, por ejemplo, el caso de los perritos abandonados… entonces tú también te preocupas por los perritos y tú, poniéndote en el lugar de él o ella también sientes tristeza y comprendes a esa persona.

Debes Considerar tres aspectos muy importantes y saber cómo se logra la empatía, ya que es una característica que tienen los seres humanos para contribuir a su propio bienestar:

Entender la situación en la que está la otra persona.

Sentir lo que la otra persona está sintiendo.

Decidir en qué puedo ayudarlo para hacerlo sentir mejor.

Observa el siguiente video donde se explica más sobre la empatía. Ve el video del minuto 2:33 a 3:18

Creciendo juntos - Empatía (16/11/2019)

CIVISMO

Contribuimos a respetarnos

Aprendizaje esperado: Valora que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y promueve el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos de las demás personas.

Énfasis: Elabora propuestas para que la identidad, la dignidad y los derechos de las niñas, los niños y adolescentes sean respetados y garantizados en el lugar donde viven, en el municipio y la entidad.

¿Qué vamos a aprender?

La sesión anterior aprendiste que hay diversas situaciones en la que se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que es importante identificarlas. También viste que existen leyes que los protegen, y que esto obliga al gobierno a realizar acciones para que así sea.

A lo largo de varias semanas, has estado trabajando sobre el tema del respeto a los derechos humanos, en esta sesión vas a reflexionar sobre como exigir tus derechos y cómo participar con acciones que beneficien a toda tu comunidad.

En tu libro de texto de Formación Cívica y Ética podrás estudiar este tema de la página 20 a la 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/20

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video en el que un grupo de amigos descubre por qué es importante que todas las niñas y niños conozcan sus derechos.

Derechos De La Niñez Subtitulado en Español

CIENCIAS NATURALES

El sistema glandular y los cambios en nuestro cuerpo.

Aprendizaje esperado: Explica los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad y su relación con el sistema glandular.

Énfasis: Reconocer que el sistema glandular activa una serie de cambios en el cuerpo durante la pubertad.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy reconocerás la importancia del sistema glandular y los cambios que ocurren en el cuerpo humano durante la pubertad.

¿Te has dado cuenta de cómo has cambiado desde que ingresaste a primer grado de primaria? ¿Seguramente estarás pensando cuántos centímetros ya creciste? ¿Has notado que tu cuerpo ya no es el mismo?

¿Sabes qué hay un sistema en tu cuerpo que hace posibles todos estos cambios?

En esta sesión vas a descubrir qué es lo que ocurre y por qué sucede.

Para empezar, ve el siguiente video:

La pubescencia

La pubescencia es el periodo de la vida de una persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción, también se conoce como pubertad y es el paso de la infancia a la edad adulta.

En tu libro de Ciencias Naturales, podrás encontrar información sobre este tema de la página 11 a la 17.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/11

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información:

¿Alguna vez has escuchado las palabras «glándula», «pubertad» y «cambios físicos»?

Estación 1. Si, este sistema está diseñado para transformar los alimentos en nutrientes que brindan energía y ayudan a que las células crezcan y se reparen.

¿Entonces cada vez que como algo se activa como un mecanismo?

Si. Los dientes mastican cada bocado, lo trituran para que sea más fácil el proceso.

Al masticar hacemos que los alimentos se hagan pedacitos. Y en ese momento también la saliva nos ayuda, cuando se mezcla con la comida la descompone formando el bolo alimenticio y ahorrando mucho trabajo al estómago, funcionan como un gran equipo. Si no le ayudaran, el estómago tendría que digerir pedazos muy grandes de comida y eso debe ser un trabajo muy pesado.

Para explicar esto el experimento de la gomita te ayuda para ver con mayor claridad lo que sucede.

Por eso masticar con calma y evitar atragantarnos ayuda al estómago a digerir.

Estación 2. El bolo alimenticio pasa por un tubo llamado “faringe” cómo si fuera un tobogán o una resbaladilla hasta llegar al esófago, en donde el bolo empieza a sentirse más aplastado.

¿Pero, cómo llegó hasta allí? ¿Cómo avanzo? Alguien tuvo que ayudarle, dijimos que todo era un trabajo en equipo.

Las paredes del esófago hacen un movimiento llamado perístasis…

Peri… ¿qué?

Perístasis. Son contracciones y relajaciones. Los movimientos peristálticos son como los movimientos de una lavadora.

Eso hace que siga avanzando por el sistema digestivo.

¿Sabías que?

Cuando nos ruge el estómago de hambre, en realidad ¿son los movimientos peristálticos los que nos están gritando? Ya que como el estómago está vacío los podemos sentir y hasta escuchar.

No sabías que tu estómago era tan gritón.