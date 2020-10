Porfirio Muñoz Ledo exige reposición de la elección de presidente de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, candidato a presidir Morena, exigió la reposición del proceso de renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, y evidenció que detrás de la legitimación del triunfo de Mario Delgado hay intención de adelantar la sucesión presidencial.

Adelantó que no aceptará componendas para que acepte un resultado validado por las estructuras electorales creadas para garantizar el sufragio efectivo, "que ahora se vuelven contra los demócratas".

"No es esta la hora de componendas, sino de una honda reflexión y de acciones consecuentes. Las bases del partido han sido humilladas, han recibido escasos beneficios y numerosas imposiciones a cambio de su sincera pero no inocente lealtad", concluyó. Reiteró que en las conciencias de los militantes de Morena "anida una revuelta moral".



Propuso la realización de debates sobre la ideología del partido ante el riesgo de que quede secuestrado "por una derecha que no se atreve a decir su nombre".

"No me doblegaré ante decisión alguna que atente contra los principios de equidad, certeza, legalidad, imparcialidad objetividad y máxima publicidad que rigen los procesos electorales de México. Desde 1988 nos opusimos al dedazos y lo volveremos a hacer", dijo.

En alusión a Mario Delgado, presidente electo del partido, reiteró que "el derroche escandaloso" de mil 500 millones de pesos para realizar su campaña incluyeron 445 millones "sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados".



El expresidente de San Lázaro aseguró que su dignidad está "por encima de la carroña" y que no admitirá "ningún acuerdo en la sombra" que legitime "una ficticia renovación del partido".

"Promoveré la refundación del partido, porque en ello consiste la 4T. No desistiré de este empeño al que he dedicado mi vida entera... No traicionaré mi pasado ni la esperanza de los mexicanos. Mi dignidad está por encima de la carroña, quiero pensar que aún no hemos arado en el mar", concluyó.