MenstruaciónDigna: Redes exigen tasa cero en productos de gestión menstrual

En esta nueva emisión del programa Sociedad Horizontal, Armando Ríos Piter, junto con Pedro Sáez y María Eugenia Moreno, conversaron sobre el manifiesto en la que piden al gobierno la tasa cero de IVA a los productos de gestión menstrual, la detención del extitular de la Secretaría de la de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el riesgo de rebrote de Covid-19 en el que políticos resultaron positivos a la enfermedad, y el 50 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc Cárdenas.

Cero IVA a productos de gestión menstrual

Para iniciar la conversación, Maru Moreno señaló que bajo el hashtag #MenstruaciónDigna se impulsó un manifiesto para apelar al Gobierno Federal para que se apruebe la tasa cero de IVA a los productos de gestión menstrual, misma que deja un ingreso de 3 mil millones de pesos al fisco.

Tener acceso a información sobre nuestrxs cuerpxs y sus procesos así como a productos para la gestión menstrual NO debería ser un privilegio. #menstruaciondigna #mireglamisreglas pic.twitter.com/J27GQNxAkG — uD83CuDF83marmarmaremotouD83CuDF83 (@marcianamariana) October 22, 2020

Luego de 9 horas, que concluyó la votación de la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados y de rechazar todas las modificaciones propuestas, incluyendo la impulsada por varias diputadas y miles de mujeres que apoya la tasa cera cero en toallas sanitarias y copas menstruales, en el que la diputada Alessandra Rojo de la Vega, fue quien tuvo más actividad en las redes sociales.

Al respecto, Sáez señaló que la conversación giró entorno de la oposición digital y no de los grupos oficialistas, en el que dentro de la narrativa, hubo dos ejes; el primero sobre la negativa de la Cámara de Diputados por parte de Morena de negar la tasa Cero de IVA en productos de higiene femenino en el argumento que plantean que son necesidades y no privilegios, como un derecho a la salud de las mujeres,

#ALVMORENA

En otro tema, la colaboradora, Maru Moreno dijo que después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevara el carro completo en las elecciones realizadas en Hidalgo y Coahuila, al igual que los legisladores de Morena dieran el sí a la iniciativa presidencial de desaparecer los 109 fideicomisos, surge el #ALVMorena; de un lado, a manera de reclamo al partido oficial y por otro lado de festejo por su derrota el pasado 18 de octubre en materia electoral.

Al respecto, Pedro Sáez, señaló que en la sociedad hiperconectada en la política son normalmente las causas y las personas, las que jalan movimiento digitales, y la gente no se da cuenta de que López Obrador no está en la boleta y que Morena no es el mismo presidente en estos momentos.

Detención de Salvador Cienfuegos

Moreno señaló que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) trataba de identificar a una figura misteriosa del narcotráfico mexicano, un hombre conocido solo como "El Padrino" quién presuntamente cobijó a los grandes cárteles por años.

"Finalmente dieron con él y resultó ser Salvador Cienfuegos, el general de cuatro estrellas, quien fuera Secretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto", dijo Moreno.

Rebrote de Covid-19 en algunos políticos de Morena

Durante esta semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell habló de la aproximación de un rebrote de Covid-19, en el que los números de infectados suben cada vez más.

Incluso, la enfermedad llegó este virus a Morena, quienes dieron positivo a la enfermedad; se trata de Mario Delgado, Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky, entre otros funcionarios que militan en el partido de Movimiento de Regeneración Nacional.

Escucha la entrevista completa aquí: