Defienden a Cienfuegos diputados del PRI, PAN y hasta PT

“Inocente, honesto y patriota”, así calificaron diputados del PRI, PAN y hasta del PT al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico; también reprocharon la forma en que las autoridades del vecino país aprehendieron al militar mexicano.

En sesión de trabajo virtual para aprobar la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto 2021 del Ejército, el presidente de ese órgano, el general Benito Medina Herrera, dijo que conoce a Cienfuegos desde hace 50 años cuando estaban en el Colegio Militar y nunca tuvo “indicio de una mala actuación o mala conducta” de su parte.

Limitándose a hacer un breve comentario, también dijo que “esta detención que se dio, yo creo que fuera de todo lo que es el contexto de la amistad dentro de la comunidad internacional de un país amigo a otro no se hace de esta manera”.

“Es una opinión personal, se me hace muy difícil que el general se haya inmiscuido en los asuntos que le están imputando. Eso lo quería decir porque no quería contaminar el resto de la sesión, sino quería concluir con eso que el general Benito Medina cree en la inocencia del General Cienfuegos y siempre lo respetaré como siempre lo he respetado”, agregó el legislador.

Los dichos de Medina Herrera se dieron luego de que la diputada Abelina López de Morena Abelina López, Morena, llamó a la sociedad a “seguir creyendo en las Fuerzas Armadas, no por alguien como el general Cienfuegos va a venir a quemar el trabajo tan digno, tan patriota de las Fuerzas Armadas”.

Al respecto, el diputado panista Marco Antonio Adame, dijo que durante sus años en el servicio público, sobre todo cuando fue gobernador de Morelos (2006-2012), tuvo trato con Cienfuegos como jefe de Región Número 1 y luego como secretario de la Defensa y “quiero decir que reconozco en él, le conozco de ser un hombre honesto y un buen soldado de México”.

“No prejuzgo y lo que exigimos para él y para todos los mexicanos es que se respete la presunción de inocencia y también que brille la verdad y la justicia, y por supuesto, que también como mexicano me siento realmente agraviado como se ejecutaron estas acciones porque en los mecanismos de comunicación y relación bilateral que existen entre países, como una relación tan intensa con Estados Unidos, esta forma de actuar dejó mucho que desear respecto a la comunicación el gobierno mexicano en un asunto tan delicado”, dijo.

Piden respetar su presunción de inocencia

El también panista, Fernando Torres Graciano, compartió que cuando vio la nota de detención de Cienfuegos se quedó “muy sorprendido”, pues señaló que cuando él fue senador y presidió la Comisión de Defensa Nacional tuvo oportunidad de tratar al general y y siempre lo percibió como “un hombre serio, recto, un hombre que es profesional en su tarea”.

“Creo que la actuación de una autoridad norteamericana no puede empezar aquí en México una opinión pública, hay que respetar el principio general de presunción de inocencia, no hay que adelantarnos ni hay que decir que es culpable e inocente, creo que lo que nos corresponde a nosotros es ser muy cuidados, respetuosos y prudentes en cuanto a las opiniones que podamos manifestar porque no sabemos qué vaya a pasar y qué evolución vaya a tomar la investigación”, dijo.

Luego de escuchar a los ponentes, la diputada del PT, Dionicia Vázquez García, señaló que para ella es inocente el general Cienfuegos hasta que no se demuestre lo contrario.

“Sí tenemos que respetar la presunción de inocencia, no podemos juzgar antes; y esperar el proceso al que tiene derecho que se le lleve. Y él seguirá, para mí en lo personal, siendo inocente mientras que no le demuestren lo contrario y no tenemos que verter más cosas, ahí ya está en manos de las autoridades y le toca a sus abogados defenderlo y esperemos que salga limpio de todo esto. Es todo”, señaló.

Por Iván E. Saldaña