COVID-19: Inminente aplicación del botón emergencia en Jalisco

Los rebrotes de COVID-19 en distintos estados del país y el incremento en los contagios de la enfermedad en Jalisco obligan a una inminente aplicación del botón de emergencia, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, ya no será un paro total de actividades sino una suspensión de la actividad nocturna y de esparcimiento los fines de semana.

“A pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Lo digo de nuevo con toda claridad: el botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión”.

Esta semana se alcanzaron casi 397 casos activos por millón de habitantes, siendo el límite 400. Además, la ocupación hospitalaria llegó al 24.4 por ciento, aunque el límite es 50 por ciento.

En los próximos días se estará monitoreando el comportamiento de la enfermedad, a mitad de la semana se reunirán los epidemiólogos y expertos en salud con los responsables de la mesa de reactivación económica y el viernes se decidirá si se enciende el botón de emergencia para restringir las actividades nocturnas durante dos semanas.

“Por eso vale la pena aclarar una vez más si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos porqué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta, simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana quedándonos en casa”.