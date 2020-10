Concretan expulsión de dos profesores de la UNAM por violencia de género

El Tribunal Universitario de la UNAM concretó la expulsión de dos profesores de la Facultad de Química por violencia de género.

Ambos docentes fueron exhibidos en videos mientras realizaban comentarios misóginos o actos de acoso contra alumnas durante sus clases en línea.

Los docentes sancionados son Arturo Zentella y Mario Chin, confirmaron fuentes de la universidad consultadas.

Por la mañana, el Tribunal Universitario informó en un comunicado se iniciaba el proceso de expulsión de los docentes.

Esta tarde, el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, aseguró a El Heraldo de México que los maestros de la Facultad de Química ya fueron expulsados.

"Ya no tienen relación laboral con la UNAM, no pueden, si fuera el caso, siquiera presentarse en el centro de trabajo, los señores están totalmente fuera, han sido expulsados de la Universidad, es una resolución histórica del tribunal, pero que va acorde con el reclamo (de la comunidad)", agregó.

López Betancourt señaló que hay pruebas contundentes de los hechos de violencia de género que ameritan la sanción y en todo caso los profesores podrán hacer uso de su derecho de audiencia y en su caso interponer algún recurso de inconformidad si así lo consideran.

El presidente del Tribunal Universitario acusó que en la UNAM hay profesores que actúan "en banda" para protegerse entre sí y cometer actos de violencia de género incluso con "complicidad" de los directivos de sus escuelas.

"¿Qué es lo que querían?, que estuviéramos en el cuento de siempre: de pedir al alumno o alumna que presenten testigos y ponerles las dificultades del mundo, para luego persuadirlas, decirles 'mira no te conviene, para qué te peleas con el maestro, él tiene amigos que dan clases en otras materias, te va a perjudicar porque ya mostraste que eres muy difícil, mejor desístete, el maestro vendrá a darte una disculpa, fue un malentendido'.

No, eso no, ¿por qué se toma una escuela? Porque están cansados, muchas veces las mujeres están hartas de que no se actúe contra esos malandrines, saben que (el profesor) va a tener el apoyo de la autoridad, del director, que va a decirle a la alumna 'no te compliques la existencia', en un acto verdaderamente de complicidad, yo lo señaló", mencionó López Betancourt.

Por: Gerardo Suárez