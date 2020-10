Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 20 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa II, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente por diversos canales y plataformas de internet. El objetivo es que tanto alumnos, padres y madres de familia, además de docentes, den seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica, en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje anticiparás el contenido de los cuentos a partir de la información plasmada en portada, contraportada, título, etc. Esta sesión aprenderás que en los libros puedes encontrar abundancia de temas, en sesiones anteriores conociste diferentes tipos de obras, desde cuentos, hasta textos que te brindan mucha información. Lo que aprenderás forma parte de algunas recomendaciones que te ayudarán a la comprensión de los textos que leas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video donde Mateo, te hablará un poco más sobre los libros, algunas de sus partes, los cuentos y la información que puedes encontrar en ellos.

El libro sobre libros del conejo Mateo

¿Qué te pareció el amigo Mateo? ¿Observaste la gran variedad de libros que existen? Cuando regreses a la escuela, seguramente tendrás la oportunidad de organizarte con tus compañeros para que puedan llevarse a casa muchos libros de la biblioteca. Algo muy importante sobre la lectura es aprende a leer bien, lo que significa comprender, entender, lo que lees, así verdaderamente estarás en posibilidad de aprender para siempre diferentes cosas y no solo algo superficial que se te olvide fácilmente.

Esto es fundamental para tu vida y tu trayectoria o tu camino como estudiante. Además de que te permitirá aprender en cualquier momento y lugar lo que sea, pues también fuera de la escuela podrás hacerlo.Te invito a explorar un libro que te explica lo que sucede con los dientes cuando eres chiquita o chiquito y lo hace como si fuera un cuento.

Se trata de un libro de 24 páginas. Así que no se asusten si se les empiezan a caer los dientes que les brotaron cuando eran pequeñitos. Pero si aún no se les ha caído ninguno, igualmente tienen que cuidarlos y cuidar toda su boca. Siempre deben lavar muy bien sus dientes después de cada comida y no consuman muchos dulces, bebidas azucaradas ni productos que les dañen; sus dientes son muy valiosos y más lo que les nacen cuando tienen 6 o 7 años. Cualquier molestia o duda que tengan coméntenla con sus papás. Es momento de otro cuento más, se llama “El ratón de los dientes “

El ratón de los dientes

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Artes inventarás movimientos que puedan acompañar la presentación artística. Experimentarás libremente la producción de movimientos.

¿Qué hacemos?

Esta sesión será un recordatorio de las 3 anteriores sesiones con respecto a las calidades del movimiento. Es muy fácil identificarlas ¿Las recuerdas?

Ejercicio 1:

Recuerdas los movimientos se pueden clasificar como:

Movimientos súbitos: Son todos aquellos que se producen de manera brusca, rápida y la mayor de las veces son cortos. Por ejemplo, los movimientos naturales súbitos son: voltear, caerse, aventarse, empujar, golpear, aplaudir, sacudirse, estornudar, toser.

Son todos aquellos que se producen de manera brusca, rápida y la mayor de las veces son cortos. Por ejemplo, los súbitos son: voltear, caerse, aventarse, empujar, golpear, aplaudir, sacudirse, estornudar, toser. Movimientos sostenidos: Los movimientos sostenidos son lo contrario a los movimientos súbitos. Y son aquellos que realizas con una intención suave, durable, prolongados, manteniendo casi siempre una velocidad continua, por ejemplo: bostezar, respirar, estirar cuando nos levantamos, el estiramiento del gato o el perro, acariciar.

Y también se pueden producir por un elemento externo: Empujar algo pesado, jalar algo pesado, cuando se frena el autobús, cuando caminas, pero no quieres hacer ruido, respirar profundo, deslizarse, flotar, presionar.

Las posibilidades del movimiento en niveles (bajo, medio, alto) y alcances (lejano o cercano) experimentando con movimientos opuestos o contrarios. También en movimiento liviano y el movimiento fuerte (flexión y extensión.)

A continuación, observa el siguiente video:

Rap de Once Niños

