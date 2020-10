Publican lista negra de posibles factureras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de personas y empresas presuntamente factureras.

Mediante el oficio 500-05-2020-23556, la dependencia federal dio a conocer el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Son 119 personas físicas y morales que están en el supuesto de dicho artículo y que pueden ser consideradas factureras.

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, indica el artículo.

Deben comprobar legalidad

En el oficio se les notifica que tienen 15 días para presentar los documentos y la información que consideren necesaria para comprobar que las operaciones que reportan realmente existen.

La SHCP advirtió que, si estas personas o empresas no aportan las pruebas en el plazo concedido o no desvirtúan los hechos señalados con base en lo que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 69-B, se publicará el nombre o razón social en el listado de los contribuyentes que no lograron atender los hechos que se imputan.

“Listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”, indica el oficio publicado en el DOF.

Por Diana Martínez