"Para mí no fue demasiado tarde", asegura Irma tras enfrentar al cáncer de mama

“Varias veces quería tirar la toalla, morir, pero hay que echarle ganas, gracias a Dios no fue demasiado tarde para mí”, dice Irma Reyes Juárez, quien fue diagnosticada con cáncer de mama hace un año y ahora está libre de este padecimiento.

Irma recuerda que todo empezó con una grieta en su pezón. Por falta de recursos y un poco de pena, postergó su visita al médico. Luego hubo enrojecimiento, como cuando uno se raspa y la piel queda al rojo vivo, recuerda.

La vecina de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, le mostró a una amiga lo que le pasaba y ella sospechó que era cáncer, así que apoyó a Irma para llevarla a un centro de salud y pagar varios estudios. El diagnóstico fue positivo.

Irma fue canalizada a la organización Fucam en 2019, donde recibió quimioterapia y tuvieron que quitarle un seno.

Carece de atención gratuita

El Heraldo de México conoció a Irma en febrero pasado, cuando acudió a dicha organización a consulta para una curación, en medio de los cambios administrativos del gobierno federal que derivaron en que ya no hay atención gratuita vía seguro popular para las nuevas pacientes que llegaron a Fucam a partir de este año.

Irma se mantiene de la venta de dulces, pero debido a la pandemia su situación se ha agravado. Foto: Especial

La vecina de la colonia Renovación ahora está en fase de remisión, lo que quiere decir que ya no tiene cáncer, pero debe seguir con un tratamiento de pastillas y radiaciones, pues el tumor puede volver.

Irma se sostiene con la venta de dulces afuera de su casa, pero cubrir los gastos es muy difícil debido a la crisis por COVID-19.

"No me la creo todavía que ya no estoy con cáncer. Yo me tomaba fotos sin pelo y ahorita ya estoy bien", comenta Irma, quien llamó a las mujeres a revisarse con frecuencia para una detección oportuna.

Por Gerardo Suárez