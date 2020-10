AMLO sale en defensa del Ejército

Tapanatepec, Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la detención en Estados Unidos del ex Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, no pone entre dicho trabajo de los generales y mandos del Ejército mexicano.

"En el caso de que se demuestre, ellos hablan de que tiene las pruebas suficientes, que tienen videos, si se prueba, pues entonces se tiene que juzgar al General Cienfuegos, no tiene porque haber protección, ni impunidad, pero aún si él resultará responsable, no es lo mismo la conducta del General Secretario Cienfuegos, que una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional", dijo.

Al evaluar el programa Sembrando Vida, el mandatario explicó que en el Ejército hay estructuras de ascenso y para convertirse en General deben trabajar en zonas, regiones y en la misma dependencia, por lo que es natural que exista una relación profesional entre ellos, lo que no significa que todos estén vinculados a un eventual ilícito, por lo que no es justo culpar a toda la oficialidad del Ejército.

De momento, no habrá limpia en mandos en la institución castrense, pero aclaró que si salen más involucrados y si están activos esos oficiales serán retirados de su cargo y sometidos a juicios para que se cumpla con la ley: "nosotros no vamos a proteger a nadie".

Además, consideró que este juicio en EU exhibirá sí el ex secretario de la Sedena actuaba solo o tenía conocimiento el ex presidente Enrique Peña Nieto, lo mismo ex mandatario Felipe Calderón, en el caso de Genaro García Luna, lo que demuestra el grado

de descomposición de los gobiernos anteriores.



“Lo que sin duda está mal es que dos importantes funcionarios de México que tiene que ver con la seguridad del país están detenidos en Estados Unidos acusados de vinculación con el narcotráfico, eso es muy grave, y es una señal inequívoca de la crisis de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está por acabar, aunque todavía estamos en un proceso de transición, en donde lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer”, remató.

El presidente también demandó investigar a la DEA pues en muchas ocasiones intervinieron en México en operativos como el Rápido y Furioso y tuvieron mucho contacto tanto con el General Cienfuegos como con García Luna.

“Deberían los de la DEA Informar de su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado, y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo en la introducción de las armas en el operativo de Rápido y Furioso que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos”, propuso.

Recordó que en otras administraciones esas agencias de inteligencia extranjeras actuaban con absoluta libertad en el país e incluso coordinaban los operativos.

"Y ese fue un plan gubernamental, conjunto, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos, no se cuidó la soberanía de nuestro país”, dijo.

Agradeció los ofrecimientos de su homólogo estadounidense Donald Trump de apoyarlo en diversos casos, pero reiteró que México es un país independiente y soberano.

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR