AMLO reconoce que Marinos ejecutaron a 4 civiles en Puebla

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que elementos de la Marina ejecutaron a cuatro civiles que presuntamente ordeñaban un ducto de Pemex en Puebla.

Dijo que el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, le informó de la ejecución en enero del 2019 y que los implicados se encuentran detenidos.

“Esto sucedió en enero del 19. Y me informó el secretario de Marina, pero me informó diciéndome: ‘Ya están detenidos y ya están presos.’ Lo presentan como algo nuevo (en un periódico). Pero, en efecto, estos marinos cometieron esta atrocidad, pero ya están presos. De inmediato. Es más, los detuvo la gente y la gente los entregó a Marina y se procedió legalmente. Para mostrar que no somos iguales”, explicó.

López Obrador apuntó que antes de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había actuado, “ya se había actuado, o sea, no se solapa ninguna violación a derechos humanos”.

Por Paris Alejandro Salazar