Pendientes 27 órdenes de aprehensión en Caso Ayotzinapa: AMLO

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están pendientes de ejecutarse 27 órdenes de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En el caso de Ayotzinapa, en efecto, ya se giraron órdenes de aprehensión y la instrucción es: parejo, a todos los involucrados. Nos faltan de ejecutar sólo 27 órdenes de aprehensión, no puedo hablar más, pero no hay impunidad para nadie”, señaló en la conferencia matutina.

López Obrador reiteró que en la investigación de la desaparición de los normalistas se irá hasta las últimas consecuencias, incluso contra mandos y elementos del Ejército.

“Entonces, lo de Ayotzinapa la investigación hasta sus últimas consecuencias. También, el caso de Ayotzinapa surge la reflexión de que… o da pie a una reflexión. Se hablaba mucho de que si se comprobaba la participación del Ejército en los hechos de Ayotzinapa se iba a debilitar la institución, se afectaba al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa. No, no; al contrario, en vez de debilitarse una institución, se renueva, cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos, cuando no hay impunidad, cuando se castiga a los responsables”, afirmó.

Noticias Relacionadas Miss Mónica es condenada a 31 años de prisión por caso Rebsamen

Por Paris Alejandro Salazar