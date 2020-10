Margarita Zavala tacha al Tribunal Electoral, Corte, INE y Congreso de cobardes

La ex candidata presidencial Margarita Zavala señaló que por cobardía o por conveniencia el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, el INE y el Congreso se han dejado avasallar por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el Tribunal Electoral le negó el registro como partido político a México Libre, su fundadora manifestó que "la politiquería le ganó al estado de derecho, la mentira venció a la verdad y el miedo le ganó al deber".

En un mensaje en sus redes sociales, Zavala aseguró que México Libre cumplió cabalmente con los requisitos de la ley y mucho más.

Sin embargo, acusó que semana tras semana fueron atacados desde el Poder.

"Sé perfectamente que hay quienes celebran desde el rencor la decisión, a ellos hoy les decimos, no nos detendrán, no nos detendrá el odio, no nos detendrá la mentira", expresó.