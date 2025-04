Identifican a quien no le pagó sus 10,000 pesos al payaso "Talachitas", es un presunto asaltante

Luego de denunciar a la familia que no le pagó 10,000 pesos por sus servicios, el payaso "Talachitas" los exhibió a través de las redes sociales, donde fueron reconocidos por varias personas quienes aseguraron que uno de sus integrantes es un presunto ladrón.

La imagen del presunto asaltante comenzó a ser difundida en las redes. En las fotografías tomadas de un video de una cámara de seguridad instalada en una tiendita, se observa al hombre mientras amaga al dependiente del negocio y lo hace portando una pistola en su mano derecha.

En el video que el payaso "Talachitas" compartió en sus redes, se observa a miembros de la familia que lo contrató en el municipio de Acatzingo, Puebla, mientras que "Talachitas" explica el motivo por el que no quiso actuar ya que solamente le dijeron que le podían pagar 2,000 de los 10,000 pesos como habían pactado.

Por lo anterior, "Talachitas" empezó a grabar porque fue amenazado por la familia que le dijo que sería linchado, por ello el payaso y su equipo de trabajo desmontaron el show que darían y se fueron del lugar, no sin antes documentar el alegato de la familia que se negó a liquidar los 10,000 pesos al dar solo 1,000 como anticipo.

uD83EuDD21 Es tendencia "Talachitas" debido al viral caso del payaso extorsionado en Puebla tras cobrar 10,000 por su show, descubriéndose que uno de los extorsionadores era un delincuente conocido.pic.twitter.com/1Q4IW7RT43 — ¿POR QUÉ ES TENDENCIA EN uD835uDD4F? (@ULTIMAHORAENX) April 15, 2025

Así fue exhibido el presunto asaltante que no quiso pagar al payaso "Talachitas"

Durante el video apareció un hombre vestido con una chamarra bicolor de rojo con blanco, el cual fue la persona que fue exhibida en las redes al cotejar su imagen con las fotos donde se ve en el momento que asalta al dependiente de la tienda con lujo de violencia al amenazarlo con una pistola; sin embargo, al momento se desconoce su identidad.

¿Cómo voy a trabajar si no me pagan?”, argumentó el payaso "Talachitas" en su video, al tiempo que se escucha a una persona advertirles que se marcharan del lugar para evitar problemas: "Pélale ya, yo no quiero discutir, pélense", en ese momento el clip se cortó de forma abrupta.