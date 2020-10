López Obrador asegura que con sana distancia, no es necesario el cubrebocas

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si se guarda la sana distancia no es necesario el uso del cubrebocas.

Esta declaración la realizó después de que ratificó el uso de dicho objeto de salud, tras la recomendación del secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma.

Cabe destacar que el mandatario ha sido criticado por no aparecer en público con el cubrebocas, cuando las autoridades de Salud reiteran en todo momento la importancia de su uso con la finalidad de evitar un contagio de COVID-19.

Al tabasqueño sólo se le ha visto con él cuando realiza viajes en avión, algo que explicó ante la prensa en las que guarda su sana distancia.

"Es buena su recomendación, nada más que si guarda uno su sana distancia no hace falta. Yo tengo aquí mi sana distancia, quisiera estar ahí junto con ustedes. Cuando viajo en el avión me pongo cubrebocas, como trato de mantener sana distancia me cuido"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México