El TEPJF nos hizo justicia con Redes Sociales Progresistas: José Fernando González

El pasado 14 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el registro como partido político a Redes Sociales Progresistas (RSP) colocándose así al listado de competidores para los próximos procesos electorales de nuestro país.

José Fernando González Sánchez, presidente Nacional de Redes Sociales Progresistas aseguró que esta resolución fue justa, pues el proyecto y los fundamentos detrás del nuevo partido político son legítimos.

Fue durante una entrevista radiofónica para el espacio de “A la una” que el dirigente nacional aseguró que, contrario a algunos señalamientos de la opinión pública, el partido es soberano e independiente.

Durante su conversación con El Heraldo Media Group, destacó que no es un partido que pertenezca a nadie, pues le pertenece a los que lo fundaron, esto refiriendo a la relación que se le ha dado a RSP con Elba Esther.

Con ella nos une un gran cariño, somos familia y nos queremos mucho, es una gran señora que conoce el poder político y con mucha experiencia (...) La maestra no es militante, no está afiliada y no está involucrada en el gobierno del partido, se nos relaciona porque tenemos un vínculo cariñoso con ella, nada más”, aseveró el yerno de Gordillo.