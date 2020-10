AMLO ha de estar decepcionado porque no tengamos la capacidad de resolver problemas en Morena: Citlalli Hernández

Después de que se diera a conocer que Citlalli Hernández, es la virtual Secretaria General de Morena, la legisladora se pronunció por lograr la unidad en el partido y destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría decepcionado porque dentro del grupo político no se ha tenido la capacidad de resolver problemas.

En entrevista con Brenda Peña, senadora admitió que después de que López Obrador dejó el partido para asumir la presidencia de la República, Morena no ha tenido dirigente que tenga la capacidad de incluir a todos y de dar un rumbo claro.

Destacó que el mandatario federal se involucre en la elección del presidente del partido.

El presidente no se ha mentido para nada, yo me imagino que ha de estar harto y hasta decepcionado de que no tengamos la capacidad de resolver problemas. El presidente no se ha metido.