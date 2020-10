Estaré en la tercera encuesta del INE aunque yo no quiera: Muñoz Ledo

El Instituto Nacional Electoral (INE) está por definir la tercera fecha de la última encuesta para definir al nuevo presidente del movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el que Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo serían los eventuales participantes, en el que ha aparecido una propuesta para que la encuesta se aplique del 16 al 22 de octubre y que los resultados se den a conocer hasta el 24 del mismo mes.

Por ello, Porfirio Muñoz Ledo negó haber "empatado en las encuestas por pocos votos", y afirmó que ganó ambas encuestas, haya sido por mucho o poco.

Noticias Relacionadas Porfirio Muñoz Ledo pide al INE fiscalizar las encuestas

Dijo además que estará en la tercera encuesta aunque el INE lo obligue y les mande una carta, en el que su compañero Mario Delgado no tiene idea de la legalidad, además, señaló que el Instituto no tiene las competencias intervenir en la elección y dos, no tiene competencias para realizar encuestas para dar fe y legalidad, y finalmente, el INE contrató encuestadoras sin verificar la metodología.

Muñoz Ledo afirmó que no se ha declarado presidente legítimo ya que eso se lo señaló la gente, en el que él iba a aclarar en la sede el partido cuales son las pruebas que se tienen sobre su victoria.

Noticias Relacionadas INE aplaza definición de nuevo dirigente de Morena hasta el 24 de octubre

Pidió en todo momento la ley, en las elecciones para elegir al nuevo dirigente de Morena.

Acusaciones en su contra

El candidato a la presidencia de Morena afirmó que le había hecho señalamiento sin fundamentos en su contra, además, aseguró no tener ese tipo de señalamientos en 60 años de su carrera política, esto respecto a los que le hicieron las mujeres feministas.

Noticias Relacionadas Porfirio Muñoz Ledo debe aceptar la tercera encuesta, asegura Sergio Gutiérrez

Revive la entrevista en la mesa de Análisis Político

Escucha el especial coronavirus: